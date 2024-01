Whoosh! La ferrovia ad alta velocità fa parlare di sé tutta l’Indonesia

Redazionale

Organizzato dal China Daily e dall’ASEAN-China Centre, il tour mediatico internazionale Cina-ASEAN 2023 “La Canzone della Nostra Patria” è stato lanciato presso la Stazione Ferroviaria di Halim della Ferrovia ad Alta Velocità Jakarta-Bandung a Giakarta, Indonesia, riunendo giornalisti dai principali organi di stampa provenienti dalla Cina e dai paesi ASEAN.

La Ferrovia ad Alta Velocità Giakarta-Bandung, che corre a una velocità massima di 350 km orari, ha suscitato un diffuso entusiasmo in Indonesia.

Da quando il presidente indonesiano Joko ha chiamato il treno ad alta velocità “Whoosh”, il nome è diventato virale su Internet. Che sia ripreso negli annunci dell’equipaggio alla radio, blasonato sulle confezioni degli alimenti o ispirato dai gesti simbolici dei passeggeri, “Whoosh” permea l’intero viaggio in treno.

La Ferrovia ad Alta Velocità Giakarta-Bandung come progetto fondamentale dell’iniziativa Belt and Road e della cooperazione tra Cina e Indonesia adotta la tecnologia e gli standard cinesi. Tuttavia ci sono ancora molte differenze qui, i treni sono ricoperti di rosso, il colore della bandiera nazionale indonesiana. Le decorazioni delle sedie sono state ispirate dal patrimonio culturale immateriale del Paese. In particolare, l’entusiasmo del pubblico indonesiano un mese dopo l’apertura della ferrovia non è ancora finito.

Il pubblico prova ancora un incredibile entusiasmo per la Ferrovia ad Alta Velocità. Ma immagina di vivere in questa città densamente popolata, ci vogliono circa cinque ore da Giakarta a Bandung in motocicletta, ci vogliono tre ore in treno o in furgone, ma ora bastano solo 40 minuti su un treno che corre a 350 km orari. Il presidente indonesiano Joko Widodo si è ispirato al suono ruggente del treno ad alta velocità. Ha creato la parola Whoosh per la Ferrovia ad Alta Velocità. È diventata una parola d’ordine su Internet in Indonesia, nelle stazioni ferroviarie ad alta velocità questa parola può essere vista frequentemente. Whoosh si riferisce alla Ferrovia ad Alta Velocità. Anche gli indonesiani nutrono grandi aspettative per la Ferrovia ad Alta Velocità Giakarta-Bandung e per la cooperazione bilaterale.

L’assistente del treno ha detto: “Ci saranno corsi di Mandarino per gli assistenti, io non ho ancora ricevuto tale formazione, ma ci saranno corsi di formazione per una migliore comunicazione con i passeggeri. In futuro, KCIC nominerà un fornitore o una terza parte (da affiancare) per gestire questi vagoni ristorante, vendere cibo e bevande, ecc. E anche il fatto che la ferrovia ad alta velocità forse diventerà più grande in futuro. Andrà oltre in altre città come Jogjakarta o Surabaya, penso è una grande cooperazione tra due Paesi.”