Zafferia, il cadavere di un ventottenne è stato trovato in una Smart - Tempostretto

La scoperta è avvenuta prima di sera e sul luogo indagano i carabinieri. L'uomo potrebbe essere morto 24 o 48 ore prima

MESSINA – Aveva 28 anni ed è stato trovato morto in una Smart. Un’auto posizionata in una via secondaria di Zafferia, vicino al torrente. Sul luogo i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’uomo potrebbe essere morto 24 o 48 ore prima, sembrerebbe emergere dai primi riscontri, ma sarà il medico legale a verificare questi dettagli. I parenti ne avevano denunciato la scomparsa pochi giorni fa.

AGGIORNAMENTI