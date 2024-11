Zafferia, la strada cede nella notte e la tensione sale tra i cittadini: “E se crollasse tutto?” FOTO

Gli abitanti del villaggio temono l'isolamento. Per arrivare alle case resta una sola corsia al fianco delle transenne

MESSINA – Ora a Zafferia la tensione sale. Nella notte tra il 29 e il 30 novembre, e dopo piogge nemmeno troppo forti, un tratto della strada principale che costeggia il torrente, poco distante dalla storica Villa Cianciafara, si è dimezzato collassando insieme al muretto di protezione della carreggiata. Un problema serio e da non sottovalutare perché si tratta dell’unica strada di accesso e di uscita verso un villaggio popoloso, con centinaia tra famiglie, bambini e anziani, che ora rischiano di restare isolati. Diverse le segnalazioni degli abitanti che temono altri crolli.

Terranova in nottata: “Disagi numerosi”

L’ex consigliere di circoscrizione Giampiero Terranova è intervenuto, in nottata, sulla vicenda: “Numerosi saranno i disagi che cadranno in danno ai residenti a partire dall’unica strada di entrata e uscirà dal villaggio che adesso sarà a una corsia. Il crollo si trova perfettamente dirimpetto all’ingresso di un insediamento abitativo di fronte alla strada. Il tutto con conseguenze per il servizio di trasporto pubblico e i mezzi pesanti in transito. In zona ci sono delle aziende. Non ultimo ho segnalato ad Amam un possibile problema: da verificare bene se il crollo ha investito in pieno il tubo della condotta, che rifornisce tutto il villaggio, e un tubo del consorzio irriguo. Tutti e due aggrappati al muro”.

Le segnalazioni di Cantello e Calabrò

La strada è stata transennata dalla Città metropolitana, ma sembra tutt’altro che sicura (come si evince dalle foto, compresa quella che mostra l’autobus passare nell’unica corsia disponibile). Le crepe arrivano fino al centro della carreggiata e da due corsie la via che porta al paese si è ridotta a una sola. E se anche quest’ultima crollasse? Questo è quanto si sono chiesti anche i consiglieri comunali Mirko Cantello e Felice Calabrò, rispettivamente vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo del Pd, che già da tempo avevano segnalato le criticità chiedendo un intervento immediato per evitare proprio che accadesse quanto successo stanotte. Il rischio è concreto, viste le condizioni del manto stradale e previsione meteo tutt’altro che positive per le prossime ore. Senza dimenticare che a Zafferia si trova la centrale di depressurizzazione SNAM CR 841B Messina.

Le foto della strada nella mattinata del 30 novembre