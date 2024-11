Zafferia, “perché non si ripara il tombino?”

Il tombino da riparare a ridosso del semaforo merita un intervento tempestivo di sistemazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Semaforo sulla SS 114 all’incrocio per salire a Zafferia. Un tombino sotto il livello stradale è rimasto in quel modo per tanto tempo e sicuramente qualcuno ha subito qualche danno. Invece di ripararlo, da circa un mese è transennato e crea disagi alla circolazione, causando lunghe file al semaforo. Oltretutto, camminando, ce lo si ritrova all’ improvviso”.

In effetti ragioni di sicurezza e di fluidità del transito veicolare, impongono una rapida sistemazione del problema.