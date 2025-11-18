Zanklon, sì dal Consiglio allo studentato Policlinico

Oggi la votazione decisiva a Messina.In corso su "Archimede" e "Centro", progetti Pnrr a Messina

MESSINA – In aggiornamento – Nove favorevoli, quattro astenuti, quattro contrari su 18 consiglieri. Sì al progetto “Policlinico”. E si vota e passa l’immediata esecutività: dieci voti favorevoli e quattro contrari. Favorevole la maggioranza più il democristiano Caruso (nella foto sotto manca il suo voto per un problema tecnico). Contrari Alessandro Russo e Antonella Russo (Pd), Dario Carbone (FdI), Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

Ieri avevano iniziato in 25, per poi ridursi in 16 e infine in 13. Da qui il rinvio del Consiglio comunale oggi. Il tema è delicato, evidententemente. Dopo quasi tre ore, saltato il numero legale, si è rinviato a oggi per decidere sulle delibere con al centro gli studentati universitari. Studentati che la ditta Zanklon dovrebbe costruire con 37 milioni di euro dal Pnrr. Dal voto della sesta commissione traspare una volontà quasi unanime di fermare i progetti. Soltanto lo studentato denominato “Policlinico”, che verrebbe costruito a Minissale e richiede una deroga per l’altezza superiore di circa un metro e 30 centimetri, ha la possibilità di venire approvato. È stata questa delibera, infatti, a ricevere soltanto voti di astensione: 9 su 9.

Grandi perplessità sul progetto le ha espresso il vicensindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello. Ma Sud chiama Nord e le opposizioni, in aula, si sono come lanciate la palla tra di loro senza uno scatto unanime che ponesse fine alla questione.

Il dibattito e le riserve sul progetto Zanklon

Durante il dibattito, ha evidenziato Alessandro Russo, consigliere del Pd: “Sarebbe stato necessario un confronto esterno con i soggetti esterni interessati. Abbiamo più di trentamila alloggi sfitti a Messina e il tema vero dovrebbe essere la riconversione e rivitalizzazione dello sfitto e non utilizzato. E l’amministrazione doveva intestarsi questo ragionamento, partendo dall’interesse al diritto allo studio in modo stabile. Si poteva approfittare del decreto ministeriale per impegnarsi in questo campo. Ma è mancata una regia politica. E dodici anni di vincolo non bastano ad assicurare in modo stabile l’esigenza degli studentati”.

L’assessore e vicesindaco Mondello ha risposto: “Non poteva l’amministrazione avviare una cabina di regia sugli studentati universitari. Non è di nostra competenza. Si tratta di un’iniziativa privatistica. Non potevo imporre alcuna regia. Condivido le osservazioni di Russo sul cambio di destinazione d’uso che doveva ispirare il legislatore.

Da parte sua, il capogruppo della Lega Cosimo Oteri ha parlato di “speculazioni edilizie e impatto pesante sul territorio, ad esempio a Minissale”. E il gruppo leghista si è astenuto anche sul progetto “Policlinico”. Voto contrario di Pd (Alessandro Russo), Fratelli d’Italia (Carbone), Ora Sicilia (La Fauci), mentre i tre gruppi per Basile sindaco hanno votato a favore. Enormi perplessità sui costi dello studentato, l’impatto sul territorio e i tempi (dodici anni di destinazione d’uso). Villari (gruppo misto) ha espresso pure parere negativo per l’impatto sul territorio, con il traffico a Minissale.

Troppi dubbi sugli altri due progetti: “Centro” e “Archimede”, su cui tra poco si voterà. Dubbi sull’impatto urbanistico, soprattutto per i 12 piani del complesso “Archimede”, il più grande, e sui prezzi elevati delle camere, in media di 650 euro. E altra incognita: la questione del vincolo di 12 anni apposto sull’utilizzo delle strutture.

Riserve sono state espresse sul progetto “Centro” dal presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto per le conseguenze in via Catania in termini di congestione.

I tre palazzi e “l’assenza di un’offerta adeguata di posti pubblici”

Si tratta di una proposta di delibera per la realizzazione di un fabbricato di 504 posti letto, denominato “Policlinico”, da adibire a studentato a Minissale. Un’altra delibera fa riferimento alla costruzione dello stabile “Centro”, in zona via Catania e da 255 posti. La terza riguarda quello denominato “Archimede”, il più grande con i suoi 1.080 posti, da far sorgere nella stessa zona dell’omonimo liceo scientifico, sul viale Boccetta (nella foto il rendering). Un palazzone che dovrebbe svilupparsi in altezza per dodici piani, di cui due interrati.

In sostanza, i consiglieri sono stati chiamati a votare le deroghe per la costruzione stessa delle strutture, previste di 6, 9 e 10 piani. Tutte altezze superiori a quelle possibili con i regolamenti attuali. Tra i temi affrontati c’è stato anche quello dei prezzi previsti per le singole stanze. Negli allegati al progetto si parla di 637,50 euro per una singola nello studentato “Archimede” e di 680 euro per gli altri due.

La questione è stata affrontata di recente da Rifondazione comunista: “L’assenza di un’offerta adeguata di posti letto pubblici per universitari fuori sede obbliga migliaia di studenti e studentesse ad affidarsi al mercato immobiliare privato della nostra città, dove il costo di una stanza singola si attesta in media tra i 250€ e i 380€ al mese nelle zone centrali della città e adiacenti alle sedi universitarie. A fronte di circa 10mila studenti fuori sede ci sono solo 300 posti letto pubblici. Davanti a questo divario tra domanda e offerta pubblica si infilano i soggetti privati, incoraggiati dal quadro normativo del nuovo housing universitario, che prevede il conseguimento dell’obiettivo ambizioso di 30.000 posti letto entro giugno 2026 per l’intero territorio nazionale”.

Articoli correlati