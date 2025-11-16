Messina, i mega studentati tornano in Consiglio: attesa per il verdetto finale

Dopo la frenata della commissione, tra bocciature e astensioni, universitari e cittadini attendono il nuovo dibattito e la votazione

MESSINA – Il Consiglio comunale domani voterà le delibere sugli studentati universitari che la ditta Zanklon dovrebbe costruire con 37 milioni di euro dal Pnrr? Sono molti a chiederselo in vista della seduta convocata dal presidente Nello Pergolizzi per lunedì 17 novembre alle ore 14. Il dibattito si è riaperto mercoledì scorso con una lunga seduta della sesta commissione (presieduta da Giuseppe Busà), culminata con un dato. Nessun sì a favore delle tre delibere, sebbene a votare in aula siano rimasti appena in 9 consiglieri.

Studentati, cos’è successo in commissione

Domani, invece il voto ne coinvolgerà un numero maggiore e la vicenda potrebbe chiudersi definitivamente. Ma come? Dal voto in commissione traspare una volontà quasi unanime di fermare i progetti. A oggi sembra che soltanto lo studentato denominato “Policlinico”, che verrebbe costruito a Minissale e richiede una deroga per l’altezza superiore di circa un metro e 30 centimetri, abbia possibilità di venire approvato. È stata questa delibera, infatti, a ricevere soltanto voti di astensione: 9 su 9.

Le altre due, “Centro” e “Archimede”, hanno ricevuto 5 voti negativi, tutti dai partiti legati al sindaco Federico Basile, e 4 astensioni “tecniche”. Domani il dibattito potrebbe nuovamente rianimarsi e la vicenda chiudersi, in un modo o in un altro. Soprattutto perché il tempo corre e bisogna fare in fretta, come aveva già detto in Consiglio due settimane la segretaria generale Rossana Carrubba. Sul piatto ci sono diversi temi: dai dubbi sull’impatto urbanistico, soprattutto per i 12 piani del complesso “Archimede”, il più grande, ai prezzi elevati delle camere, in media di 650 euro. E resta aperta la questione del vincolo di 12 anni apposto sull’utilizzo delle strutture.

