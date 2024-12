Zecchino d’oro, la messinese Kira Pasotto arriva quarta

Ha 8 anni e ha cantato "Jingle band" in coppia con un bambino di 9. Il sindaco Basile: "Complimenti. Ti aspetto a Palazzo Zanca"

Oggi il gran finale dello Zecchino d’oro e la messinese Kira Pasotto, 8 anni, è arrivata quarta. Ha cantato il brano “Jingle band” in coppia con Francesco Mazzotta Margapoti, 9 anni, di Lecce, in diretta su RaiUno, con la conduzione del direttore artistico Carlo Conti. Ha vinto l’edizione numero 67, a Bologna, la canzone “Diventare un albero”, cantata da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna), e che vede tra gli autori l’attore Luca Argentero.

Questo il commento del sindaco Federico Basile: “Ha incantato tutti con la sua bellissima voce! Nonostante ieri sia stata la più votata, nella seconda semifinale, oggi purtroppo non ha vinto. Kira per noi e per tutta la città, però, hai vinto. Sei stata bravissima e hai tenuto in alto il nome della nostra Messina. Ti aspetto a Palazzo Zanca per farti i complimenti”.

Kira Pasotto vive a Messina con i suoi genitori e frequenta la terza elementare all’Istituto comprensivo “Paradiso”. “La mia canzone esalta le feste natalizie e spero tanto che Babbo Natale la possa ascoltare”: ha commentato così il brano che le è stato assegnato. Kira si era già esibita in pubblico anche nella sua città in occasione della manifestazione “Zancle in fiore”.

