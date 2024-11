A 8 anni realizza il suo sogno: la messinese Kira Pasotto vola allo Zecchino d’Oro

Si esibirà in diretta su Rai 1 con la canzone "Jingle band"

MESSINA – La piccola cantante parteciperà per la prima volta allo Zecchino d’Oro. Kira Pasotto ha 8 anni e la passione per il canto la accompagna sin da quando ha sentito per la prima volta dal vivo un gruppo di musicisti al matrimonio dello zio. Vive a Messina con i suoi genitori e frequenta la terza elementare all’Istituto comprensivo “Paradiso”. “La musica è aria per la mia anima, cantare mi rende felice”, racconta la piccola. E continua: “La musica può renderti libero e farti volare dentro ai sogni”, ecco perché ha sempre sognato di partecipare al programma.

Si esibirà in diretta su Rai 1 con una canzone sul Natale dal titolo “Jingle band”. La 67esima edizione dello Zecchino d’Oro avrà inizio con le semifinali del 29 e 30 novembre e si concluderà domenica 1 dicembre con la finale in diretta. Insieme a lei sul palco ci sarà Francesco, un bambino che arriva da Lecce. “La mia canzone mi piace perché a me piacciono le feste natalizie e spero tanto che babbo natale la possa ascoltare”, commenta così il brano che le è stato assegnato.

Kira si era già esibita in pubblico anche a Messina, in occasione della manifestazione “Zancle in fiore”. Una piazza Unione europea piena di bambini di diverse scuole e autorità, fra le quali il sindaco Basile, l’ha applaudita lo scorso anno mentre cantava e ballava “Tintarella di luna”.

Foto di copertina dalla pagina Facebook Zecchino d’Oro.