“U zitu marucchinu”, commedia con attori non vedenti e ipovedenti

Domenica 11 maggio, al Collereale, con ingresso gratuito

Domenica 11 maggio, alle 17:30, nell’Auditorium dell’Istituto Collereale di Messina, si terrà la commedia “U zitu marucchinu”, della compagnia Teatro Siciliano Alba Notturna. L’evento, con ingresso libero, è promosso dall’associazione Messina Blind Inclusive, il cui presidente è Raffaele Carbone, che si pone come obiettivo quello di utilizzare l’arte e lo spettacolo per favorire l’eliminazione delle “barriere”. A recitare, infatti, saranno attori non vedenti ed ipovedenti. Regista, oltre che attore, della commedia è il messinese Giuseppe Arena, autore è il messinese Nunzio Cocivera. A condurre la serata sarà la giornalista Lilly La Fauci.

La compagnia teatrale è nata il 5 ottobre 2024, al termine di un incontro tra ex allievi dell’Istituto per Ciechi Tommaso Ardizzone Gioeni di Catania durante il quale erano previste varie esibizioni da parte di alcuni ex allievi. Giuseppe Arena, regista e attore delle varie rappresentazioni teatrali organizzate successivamente, ha pensato di esibirsi in una breve commedia in lingua siciliana: in pochissimi giorni insieme agli altri ex allievi siciliani Biagio Milazzo di Barcellona, Orazio Gianguzzo di Catania, Giusy Militello di Regalbuto (EN), e Giuseppe Lentini di Leonforte (EN), ha preparato “Il burbero” commedia dialettale siciliana scritta da Francesco Chianese. A facilitare le “prove” è stato l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono le riunioni a distanza. Il successo di quella prima esperienza ha portato i neo-attori a coltivare con costanza l’arte della recitazione preparandosi per altre commedie. Agli attori menzionati in precedenza, si sono aggiunti: Agrippina Cuddè di Catania, Raffaele Carbone di Messina, Claudio Baluce di Messina e Graziella Sciacca di Messina. L’Associazione Messina Blind Inclusive ha sposato il progetto della compagnia teatrale organizzando e promuovendo i suoi eventi.