12 consigli per risparmiare acqua anche a Messina VIDEO - Tempostretto

A piazza Unione Europea l'evento regionale contro gli sprechi: 3 giorni dedicati a cittadini e scuole

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Per tre giorni a piazza Unione Europea i messinesi potranno imparare a risparmiare l’acqua ed evitare gli sprechi. Da oggi e fino a sabato, con giochi interattivi, visori di realtà virtuale ed esperienze immersive, agli studenti delle scuole medie che hanno aderito alla campagna “Risparmia l’acqua”, organizzata dalla Regione Siciliana e che sta facendo il giro dell’isola, sarà spiegato come evitare gli sprechi.

“Saranno tre giorni fondamentali soprattutto perché loro sono il futuro – spiega Sabrina Gaeta, referente del progetto Risparmia l’acqua – ma anche il presente. Loro capiscono molto bene questi messaggi e li riportano a casa. Per noi è una gioia vederli felici e sapere che porteranno avanti queste idee. Sono il futuro del mondo e hanno il diritto e il dovere di preservarlo”.

I 12 consigli per non sprecare risorse idriche:

– Fare la doccia e non il bagno fa risparmiare il 60 per cento d’acqua;

– Utilizzare lo scarico a flusso differenziato: cioè un doppio pulsante per usare 2 litri e non 10 per ogni getto dello sciacquone;

– L’isolamento termico delle tubature evita lo spreco perché permette di gestire meglio la temperatura;

– Lavare frutta e verdura in bacinella e non sotto l’acqua corrente fa risparmiare 4mila litri l’anno;

– Chiudere la valvola dell’acqua se si sta fuori casa a lungo e fare attenzione alle perdite;

– Non lasciare scorrere l’acqua mentre ci si lava i denti o ci si rade la barba;

– Applicare il frangigetto: può far risparmiare fino al 30 per cento di acqua;

– Utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico;

– Non lavare l’audio in giardino: portarla all’autolavaggio fa risparmiare fino a 150 litri;

– Riutilizzare l’acqua di condensa dei condizionatori per ferri da stiro, pavimento o piante;

– Scegliere piante annuali o perenni;

– Raccogliere in cisterne l’acqua piovana.

