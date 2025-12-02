 Tornano le vecchie glorie: il Messina festeggia 125 anni con una serata amarcord VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 02 Dicembre 2025 - 07:00

I cori dei tifosi e la maglia indossata dal fratello: durante l'intervallo è stato ricordato il campione Totò Schillaci

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una partita dal sapore amarcord. Per i 125 anni del Messina insieme alle vecchie glorie della squadra sono scesi in campo i campioni del mondo. Da Arturo Di Napoli e Sasà Sullo a Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta. Hanno indossato la maglia del Messina e sono entrati in campo accolti da una curva sud infiammata.

Ad anticipare il loro ingresso allo stadio Franco Scoglio di Messina il cantautore messinese Gesuè Pagano, seguito dal comico e presentatore Denny Napoli. Entrambi hanno cantato dei brani dedicati alla città.

Il ricordo di Totò Schillaci nel giorno del suo compleanno

Durante l’intervallo è stato ricordato il campione siciliano Totò Schillaci, proprio nel giorno del suo compleanno. I cori dei tifosi, la maglia indossata dal fratello e le opere con il ritratto dell’ex calciatore scomparso: ecco uno dei momenti più emozionanti della serata.

Sullo e Di Napoli ricordano gli anni della gloria

A fine partita gli ex calciatori del Messina Sullo e Di Napoli hanno ricordato gli anni della gloria. Il clima negli spogliatoi, il legame con i compagni di squadra, la serie A: ecco i loro ricordi indelebili.

