4^ Eolian Cup, vincono “Lauria X Cento” e “Starfly” VIDEO

Conclusi i tre giorni di regate a Santa Marina Salina organizzati dalla Yacht Club Capo d'Orlando. Le dichiarazioni del presidente Federico e degli armatori vincitori nelle categorie Overall e Gran Crociera

MESSINA – Al termine di tre giornate dominate dal primo “vero” caldo estivo, si è conclusa la 4ª edizione dell’Eolian Cup, la regata nazionale di vela d’altura organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando. 23 imbarcazioni partecipanti provenienti da Campania, Calabria e Sicilia, suddivise nelle due categorie Crociera-Regata e Gran Crociera, con oltre 200 velisti, che hanno visto trionfare “Lauria X Cento” di Alessandro Costa, anche Trofeo Costa, e “Starfly” di Andrea Alaimo nel Trofeo Salina.

La manifestazione è stata caratterizzata dalla presenza di una alta pressione che ha costretto il Comitato di regata a sfruttare le brezze termiche pomeridiane intorno all’isola di Salina, base logistica dell’evento, per consentire la preparazione del campo di regata utile per lo svolgimento delle singole prove. Così il Francesco Federico, presidente del Yach Club Capo d’Orlando, al termine dell’evento: “Una manifestazione che trova sempre molto gradimento tra i partecipanti tra il contesto geografico e l’accoglienza. Nell’ambito dell’altura nel periodo primaverile si riprende l’attività, questo appuntamento anticipa anche il campionato assoluto di vela d’altura a fine giugno a Capo d’Orlando. La vela è uno sport naturale per eccellenza, in questo primo periodo di inizio giugno ci aspettiamo sempre il vento dal primo pomeriggio in poi”.

Lauria X Cento vince il Trofeo Costa

In Crociera Regata, primo posto all’imbarcazione Lauria X Cento di Alessandro Costa del Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, che si aggiudica anche il Trofeo Franco Costa, intitolato alla memoria del Velista Messinese Franco Costa prematuramente scomparso. Secondo posto per Bluette di Mario Zappia del NIC Catania, terzo posto per Sekeles di Pollicino & Soci del Windsurf Club Messina.

Queste le parole di Alessandro ‘Saso’ Costa armatore della Lauria X Cento e fratello di Franco: “Una competizione bellissima, siamo riusciti a fare delle regate stupende sia in situazione di vento leggero che vento medio e ringrazio il comitato gara. A questa manifestazione tengo particolarmente ed è una doppia soddisfazione perché il Trofeo Franco Costa è dedicato a mio fratello”.

Il Trofeo Salina alla Starfly

In Gran Crociera, podio per la palermitana Starfly di Andrea Alaimo dello Yacht Club del Mediterraneo, che si aggiudica anche il Trofeo Salina, seguita da Mascalzone Siculo di Emanuele Cosio dellAssociazione Motonautica e velica Peloritana, e da Parisienne di Piera Belpanno della Lega Navale di Milazzo.

Queste le parole di Andrea Alaimo, armatore della Starfly: “Un’imbarcazione come la nostra ha degli elementi dell’armamento che la penalizzano diminuendo le performance della barca. Era la prima volta che partecipavamo, l’obiettivo nostro è divertirci, trasferire la barca per regatare. Lo scenario delle Eolie non ha paragoni”.

Il racconto dell’Eolian Cup

Nella prima giornata, venerdì 6 giugno, è stata la baia di Pollara teatro di due splendide prove che hanno fatto emergere la supremazia proprio di Lauria X Cento di Alessandro Costa e Starfly di Andrea Alaimo che si sono aggiudicate entrambe le prove nelle rispettive categorie. Condizioni molto simili nel secondo giorno di regata: verso le ore 15 la brezza termica da grecale si è stabilizzata sul versante Nord di Salina, dove il Comitato di regata ha preparato tempestivamente il campo nello specchio acqueo tra Malfa e Capofaro in cui si sono svolte due ulteriori prove, con vento che ha toccato anche punte di 13-15 kn. In categoria Crociera Regata, si sono alternati al primo posto Lauria X Cento e Bluette di Mario Zappia con la messinese Sekeles sempre a ridosso dei primi, mentre in categoria Gran Crociera vittorie andate a Mascalzone Siculo di Emanuele Cosio e Le Due Lune di Fulvio Russo.

Sabato sera si è svolta la cena conviviale con tutti gli equipaggi presso “Punta Lingua” dell’Isola di Salina in vista della terza e conclusiva giornata, con la speranza che il vento si presentasse fin dalla mattina seguente. L’attesa è stata purtroppo vana, non consentendo pertanto nessuna prova nella terza giornata; il Comitato di regata ha atteso le 14, orario limite previsto per la partenza, rimandando conseguentemente gli equipaggi in banchina. Alle 15:30 si è svolta la cerimonia di premiazione, preceduta dai ringraziamenti espressi da Francesco Federico, presidente di Yacht Club Capo d’Orlando che ha organizzato l’evento, a tutti gli armatori ed equipaggi partecipanti, al Comune di Santa Marina Salina, al Marina di Salina che ha ospitato l’evento, alla Guardia Costiera locale, agli sponsor dell’evento.

Articoli correlati