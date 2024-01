“A Messina i commercianti tornano a pagare il suolo pubblico ma al 50 per cento” VIDEO

Lo annuncia il sindaco Federico Basile. Oggi il provvedimento in Giunta

MESSINA – “Abbiamo dato una grossa mano nel periodo Covid e poi per l’emergenza legata all’elettricità e al caro bollette. Adesso si torna a pagare il suolo pubblico dopo tre anni di stop. Un ritorno alla normalità ma con uno sconto del 50 per cento. Un modo per venire incontro a commercianti ed esercenti”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, si appresta oggi in Giunta a far approvare il ripristino del canone che si paga per le occupazioni permanenti e temporanee sui marciapiedi e gli spazi all’aperto, i cosiddetti dehors.

In ogni caso, si è scelta una soluzione nel segno della gradualità. Evidenzia Basile: “Lo sconto di quest’anno nasce dalla volontà di sostenere chi ha fatto investimenti. Nel 2024 la normalità sarà definitiva”-

