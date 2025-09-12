Via le barche abbandonate dalle spiagge di Messina. Rimosse e smaltite 80 carcasse VIDEO

Ora un nuovo censimento per eliminare i relitti rimasti. "Diventerà un piano annuale"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ora le spiagge del litorale messinese sono un po’ più pulite. Anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Il censimento, portato avanti dalla sezione ambientale della Polizia municipale, aveva individuato 80 carcasse e relitti. Il controllo ha riguardato tutta la costa, da Santa Margherita a Capo Peloro. Negli ultimi due mesi queste barche in evidente stato di abbandono sono state rimosse e smaltite da Messina Servizi.

In programma altre rimozioni

L’operazione portata avanti dall’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti, ha avuto un costo di circa 200.000€. Ma non finisce qui. C’è già in programma un nuovo censimento con successiva rimozione di altre carcasse e relitti. “Arrivano continuamente segnalazioni di barche abbandonate da parte dei cittadini. Abbiamo iniziato con le prime 80 ma il lavoro continua, ho già chiesto al dipartimento Ambiente di elaborare un piano annuale“, spiega Caminiti.

Spiagge più pulite

E’ evidente che sia volontà dell’Amministrazione far diventare l’azione strutturale. Non si tratterà quindi di interventi saltuari ma di un vero e proprio piano per mantenere pulite le spiagge di anno in anno. Le barche che nel precedente censimento non erano da considerarsi carcasse o relitti potrebbero diventarlo nel prossimo. L’obiettivo è quello di restituire alla città arenili più sicuri e in ordine.

Barche abbandonate usate come discariche

Alcune imbarcazioni vengono addirittura usate come cassonetti e intorno si creano delle mini discariche abusive. Altre occupano rampe di accesso al rampe e impediscono ai bagnanti di camminare in sicurezza. Le barche in evidente stato di abbandono non possono rimanere sulle spiagge e verranno rimosse.

Immagini di Carmen Licata (progetto L’estate addosso)