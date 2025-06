“Spiagge libere” e balneazione sicura: le operazioni della Guardia costiera di Messina VIDEO

Il comandante Luciano Pischedda: "A giugno elevati 36.000€ di verbali, di cui 6 soltanto alle moto d'acqua"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La scorsa settimana un’operazione congiunta fra Guardia costiera, Polizia municipale, Comune di Messina e Messina Servizi ha consentito di liberare un tratto di costa di Messina da carcasse di barche e rifiuti di ogni genere. E’ stato rimosso tutto ciò che in mare o sulla spiaggia non doveva esserci. Da manufatti abusivi, a frigoriferi e corpi morti sul fondale.

“Restituire tratti di litorale alla libera fruizione”

“Il mare del litorale messinese è di pregio e stiamo cercando di fare il possibile per restituire alla libera fruizione quei tratti occupati da barche abbandonate o rifiuti”, spiega il capitano di vascello e comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Luciano Pischedda. Nei giorni scorsi si è conclusa l’operazione “spiagge libere” nel villaggio di Paradiso, ma nel corso della stagione estiva i controlli continueranno.

I controlli finalizzati al rispetto dell’ordinanza balneare

Il comandante della Guardia costiera racconta che tipo di controlli vengono effettuati ogni giorno per una balneazione sicura. “Il nostro compito è garantire la sicurezza sia a bordo delle imbarcazioni che nelle spiagge. I controlli sono tutti finalizzati al rispetto dell’ordinanza balneare e soprattutto delle regole di sicurezza della navigazione”, spiega Pischedda.

A giugno 36.000€ di verbali, di cui 6 soltanto alle moto d’acqua

L’attenzione si concentra soprattutto su alcuni natanti particolarmente pericolosi per i bagnanti, ovvero le moto d’acqua. Basti pensare che nel mese di giugno sono stati elevati 36.000€ di verbali, di cui 6 soltanto per i conducenti di questi mezzi. “Sono stati contravvenzionati 9 acqua scooter. Fra questi anche un’infrazione particolarmente grave per guida senza patente”, conclude il comandante.