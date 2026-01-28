A Messina l’ItalVolley giovanile, Fanizza: “Cresciamo i ragazzi con regole e valori” VIDEO

Lo stage dell'Under 18 maschile alla Cittadella organizzato dalla Federazione. Pomeriggio un'amichevole, interviste al direttore tecnico e al team manager Venuto

MESSINA – Diciotto tra i migliori talenti under 18 della pallavolo italiana sono stati convocati dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza e stanno svolgendo un collegiale a Messina. Grande impegno dell’Università, che mette a disposizione l’impianto della Cittadella Sportiva Universitaria, e del comitato territoriale della Federazione presieduto da Alessandro Zurro. Il tutto coordinato da Roma che ha scelto la città peloritana per uno dei tanti collegiali che seguiranno.

Fanizza, con lo staff al seguito, ha cresciuto diverse generazioni di campioni. Nato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dopo una carriera da allenatore e selezionatore della rappresentativa pugliese, approdda nel 2018 nel giro della Nazionale. Con lui l’Italia giovanile maschile, di tutte le fasce d’età, ha ottenuto ori mondiali ed europei in tante avventure. Prossimamente gli Under 22 saranno in Portogallo per gli Europei, ma c’è da costruire un nuovo gruppo che possa avviare un nuovo ciclo e magari un domani sognare la maglia della Nazionale maggiore.

A fianco a lui, letteralmente, Peppe Venuto. Team manager che offre tutto il supporto necessario al direttore tecnico e ai ragazzi e che per una volta torna a giocare in casa nella sua Messina. Anche se lo nega c’è sicuramente il suo zampino nella volontà di realizzare questo collegiale in Sicilia. Oltre agli allenamenti in palestra tra loro, questo gruppo di ragazzi questo pomeriggio, mercoledì 28 gennaio, svolgerà un allenamento congiunto giocando contro la Jonica Volley Santa Teresa, formazione che milita in serie B maschile. Per l’occasione porte aperte alla Cittadella con inizio alle ore 17.

Fanizza: “Programmiamo la nuova stagione”

Ci racconta a cosa serve questo stage e da dove arrivano questi ragazzi?

“È il primo stage con questo gruppo selezionato di ragazzi, abbiamo pescato in diverse società e diverse regioni. Ci servirà per capire come programmare questa nuova stagione. Lo staff nazionale ci mette il suo, ma c’è grande supporto delle società che lavorano tanto e ci mettono nelle condizioni di fare un lavoro importante”.

Obiettivi di questo gruppo e quale è il punto d’arrivo?

“L’obbiettivo nostro e il nostro lavoro è mettere nelle condizioni il commissario tecnico di avere a disposizione giocatori preparata. Le nostre medaglie parlano da sole, ma per chi fa settore giovanile l’importante è far crescere i ragazzi nel modo migliore con delle regole e valori, ancora non fargli lasciare il mondo della pallavolo nel corso degli anni è il più grande risultato. Ancora è presto per sapere dove può arrivare questo gruppo, ogni giorno ci alleniamo e ci confrontiamo molto. Bello poi lavorare in palestre molto accoglienti in cui abbiamo tutto a disposizione”.

Venuto: “Rappresentate tutte le regioni d’Italia”

Un ritorno a Messina per lei, un nuovo gruppo che inizia un nuovo ciclo.

“Essere a Messina è una scelta del direttore tecnico, ma per me è stato facile perché sapevo di trovare l’affetto della gente del sud. Fare attività nella mia Messina è bellissimo. Questo gruppo è nuovo e pochi hanno fatto attività con le squadre nazionali, lo staff tecnico stanno scegliendo chi rappresenterà la Nazionale nei prossimi appuntamenti. Un gruppo molto variegato che rappresenta tutte le regioni d’Italia. Con noi c’è anche Macca, siciliano che gioca col Modica”.

Seguiranno altri stage e impegni internazionali?

“Assolutamente si, la programmazione fatta dal direttore è presente un collegiale ogni mese, questo è il terzo e i gruppi cambiano sempre anche per diverse fasce d’età. Parteciperemo prossimamente al trofeo internazionale Cornacchia, non faccio pronostici ma ribadisco che i risultati ottenuti dalle giovanili maschili ci pongono al vertice della pallavolo mondiale”.