A Messina si può fare sport guardando il mare: ecco i nuovi attrezzi sulla litoranea VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 07 Marzo 2026 - 13:00

Le due aree ginniche sono state posizionate accanto alla pista ciclabile di Pace

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Messina si può fare sport all’aria aperta, guardando il mare. Ecco i nuovi attrezzi sulla litoranea nord di Messina. Le due aree ginniche sono state posizionate all’altezza di Pace, sulla via Consolare Pompea, e si trovano accanto alla pista ciclabile.

Una giovane mamma con la carrozzina accanto

In una soleggiata mattinata di marzo due ragazzi si avvicinano incuriositi ai nuovi attrezzi. “Non li avevamo ancora visti, siamo venuti per una passeggiata e abbiamo trovato una bella novità”, dicono. Pochi metri più avanti, nell’area ginnica più piccola, si sta allenando una giovane mamma con la carrozzina accanto.

Una terza area ginnica a Ponte Schiavo

Una terza area sportiva è stata installata sul lungomare sud di Messina, a Ponte Schiavo. Il progetto è stato promosso da Messina Social City con l’obiettivo offrire un servizio gratuito per la salute e contemporaneamente far riappropriare i messinesi della bellezza del territorio attraverso il benessere.

