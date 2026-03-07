Giostra, panchine restaurate e nuovi archetti parapedonali in via Monte Scuderi VIDEO

Il marciapiede distrutto dal crollo degli alberi è stato riqualificato ma è rimasto inaccessibile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati completati i lavori di riqualificazione in via Monte Scuderi, a pochi passi dalla chiesa di San Matteo a Giostra. Il marciapiede era stato completamente distrutto dal crollo degli alberi. Nella piazzuola, infatti, gli arbusti si sono schiantati uno dopo l’altro danneggiando la pavimentazione e gli arredi.

Panchine restaurate dai volontari di Puli-AMO Messina

Il marciapiede è stato completamente riqualificato, così come le aiuole. Inoltre sono stati posizionati degli archetti parapedonali per evitare la sosta selvaggia e installate delle panchine. Le sedute sono state recuperate e pitturate dai volontari di Puli-AMO Messina.

Un marciapiede nuovo ma inaccessibile

Un’opera di riqualificazione che ha completamente cambiato il volto del quartiere. L’unica nota dolente è la mancanza di accessibilità. Non sono stati realizzati scivoli o rampe per persone con disabilità e passeggini. Lungo tutto il perimetro del nuovo marciapiede non è stato previsto nemmeno un passaggio pedonale accessibile.