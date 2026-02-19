Sport e benessere a Messina: arrivano tre nuove aree ginniche sul litorale FOTO

I nuovi spazi aperti a Ponte Schiavo e nel litorale nord

Tre nuove aree dedicate allo sport all’aperto sono state installate lungo il litorale nord e a Ponte Schiavo. Sono postazioni ginniche moderne, posizionate in punti panoramici dove l’allenamento si fonde con la bellezza dello Stretto.

Palestre all’aperto: tecnologia e inclusività

Le nuove postazioni sono dotate di attrezzature di ultima generazione pensate per diverse tipologie di esercizio. Dalle macchine per il potenziamento muscolare ai dispositivi per l’attività cardio, come ellittiche e vogatori, l’offerta copre ogni esigenza atletica.

Un aspetto fondamentale dell’intervento riguarda la sicurezza e l’inclusività: le aree sono pavimentate con superfici antitrauma gommate per garantire stabilità e protezione durante gli esercizi; sono presenti attrezzi specifici per gli adulti, ma anche soluzioni ludico-sportive dedicate ai più piccoli, permettendo così alle famiglie di vivere lo spazio pubblico in modo attivo; ogni macchinario è accompagnato da pannelli esplicativi per il corretto utilizzo, rendendo l’allenamento accessibile anche ai meno esperti.

Una città che si riappropria dei suoi spazi

L’iniziativa, promossa dalla Messina Social City, trasforma il volto di alcune zone. I cittadini avranno la possibilità di allenarsi a pochi metri dal mare, tra palme e barche di pescatori.

Dunque un servizio gratuito per la salute, con l’obiettivo di far riappropriare i messinesi della bellezza del proprio territorio attraverso il benessere.