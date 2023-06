"A Prog Bible", ApoGod Project e l'Orchestra Filarmonica di Giostra al Teatro S. Matteo VIDEO - Tempostretto

Un concerto tra metal e musica classica

MESSINA – Disponibile su YouTube il concerto dei prog metallers siciliani ApoGod Project tenuto lo scorso 4 dicembre al Teatro S. Matteo di Messina. L’evento, prodotto dall’associazione Nutrimenti Terrestri nel quadro dell’iniziativa culturale NutrimentInPeriferia, ha visto il duo siciliano mettere in scena l’esecuzione dell’album “A Prog Bible” arrangiato per orchestra. La formazione, oltre a Giovanni Puliafito e Patrick Fisichella, era costituita da un’orchestra di dieci elementi (l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica di Giostra diretta dal maestro Francesco Sgrò) coadiuvata per le parti cantate da Salvo Cappellano, già all’opera sul Cd.

Un’occasione magica, catturata in un video professionale, che documenta una serata in cui metal e musica classica hanno confermato ancora una volta di essere due facce della stessa medaglia. Fatto confermato da un ulteriore sviluppo per gli ApoGod Project, con l’esecuzione dell’intro di “The Divine Code” arrangiato per archi eseguito dai Solisti dell’Orchestra da Camera di Messina, eseguito nel quadro della manifestazione Intersezioni, avvenuta a Catania lo scorso 27 aprile.