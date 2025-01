“A Sperone una sola strada d’accesso, viabilità a rischio” VIDEO

Messina. Disagi anche a Faro Superiore. Le segnalazioni dei cittadini: "L'autobus sostituito da un mezzo più piccolo". Mondello: "Intervento da programmare"

MESSINA – Problemi di viabilità per i residenti dei villaggi di Sperone e Faro Superiore. I cittadini dispongono di una sola strada d’accesso: la via Archimede. Il problema è la larghezza; trattandosi di una strada molto stretta anche il semplice passaggio di un autobus può creare ingorghi rendendo difficoltoso, se non impossibile, il normale deflusso del traffico. Negli ultimi giorni infatti, i residenti segnalano che l’autobus è stato sostituito con un mezzo più piccolo in quanto quest’ultimo non è riuscito a raggiungere il villaggio, lasciando a piedi numerosi cittadini in attesa alla fermata. Inoltre, i residenti segnalano la presenza di numerose buche che vengono transennate e lasciate in stato di abbandono per settimane, causando un ulteriore restringimento della carreggiata. “Abbiamo più volte segnalato queste difficoltà ma non ci ascolta nessuno, ci sentiamo abbandonati”, sottolineano i cittadini.

“L’alternativa? Una strada a senso unico”

Un’alternativa individuata dai residenti è il viale Ferdinando Stagno d’Alcontres, situato poco oltre l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Papardo. Strada che porta anche al campo di rugby. Ma presenta molte criticità. Si trova a ridosso del torrente ed è priva di manutenzione, piena di buche. “Non viene effettuata la pulizia né la scerbatura (segnaliamo a Messina Servizi, che ha un cronoprogramma con gli interventi distribuiti nel tempo, n.d.r.)”, denunciano gli abitanti della zona.

Poco prima di giungere a contrada Carcarazza, c’è una stradina che conduce ai villaggi e che è a senso unico. Spiegano i residenti: “Corriamo il rischio di rompere le nostre auto, ma la utilizziamo comunque come strada secondaria. Non è possibile che non esiste una strada alternativa. Documentate questo scempio, i soldi non devono essere usati per le cretinate, ma in cose reali e concrete”.

Mondello: “Intervento da programmare”

Il vicesindaco e assessore alla Viabilità e alle Infrastrutture Salvatore Mondello ha già ricevuto segnalazioni dai consiglieri di Municipalità: “L’obiettivo è inserirla, se ci saranno le condizioni, nella prossima programmazione”.