Abiti di Carnevale fatti a mano con materiali di riciclo: a Messina sfilano le eco-maschere VIDEO - Tempostretto

I bambini hanno dato libero sfogo alla loro creatività. E' il martedì grasso ecologico dell'Istituto Cannizzaro-Galatti

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Dal duomo a piazza Cairoli ha sfilato la creatività. Un martedì grasso nel segno dell’ecologia e del riciclo: i bambini dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti hanno realizzato le loro maschere di Carnevale. Ogni insegnante ha scelto un tema, didattico o d’attualità, per la propria classe e i bambini e ragazzi hanno realizzato la maschera a casa con l’aiuto della famiglia.

Fra i temi scelti la pace, il risparmio dell’acqua e la messinesità

Hanno sfilato per le vie di Messina, sotto gli occhi di cittadini incuriositi, centinaia di bambini della scuola elementare e delle medie. Con i loro costumi, realizzati a mano e con materiali di riciclo, hanno voluto raccontare figure mitologiche, personaggi Disney, il simbolo della pace, l’invito a non sprecare l’acqua e simboli della messinesità come il leone del campanile o il pilone di Torre Faro.

“Dopo gli anni della pandemia siamo tornati a sfilare in città”

“E’ un progetto nato nel 2015 – racconta la professoressa Egle Cacciola, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo – siamo giunti quindi alla settima edizione. Dopo gli anni della pandemia siamo tornati a sfilare per le vie della città. I bambini hanno portato sulla strada la loro creatività e il loro coraggio, lanciando dei messaggi scelti insieme ai docenti”.

Voglia di rinascita nonostante il futuro incerto della scuola

La dirigente racconta con entusiasmo il lavoro svolto dai suoi alunni e la loro voglia di rinascita nonostante quello che sta succedendo alla scuola. Lo storico istituto, infatti, non ha ancora avuto un’assegnazione definitiva per il prossimo anno scolastico (leggi qui l’articolo). Attualmente oltre al plesso principale i bambini fanno lezione nelle aule di Cristo Re e di Sant’Antonio, in attesa che i lavori rendano nuovamente agibile l’intero istituto (leggi qui il progetto).