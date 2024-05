Parcheggio di Paradiso, un sequestro simbolo dei lavori infiniti

A Messina la vita è una parentesi tra l'attesa di un'opera e di un'altra. Tocca alla politica interrompere la paralisi

di Marco Olivieri

MESSINA – Nel mese di febbraio titolavamo: “Quelle lunghe attese che rallentano la crescita di Messina“. L’elenco di opere che il territorio di Messina attende è davvero lungo, tra continui stop e annunciate riprese. Ma l’episodio di ieri supera ogni peggiore fantasia. Si parla di una scarpa, di plastica e in generale di materiale di risulta non idoneo ai lavori. Tutto questo dovrà essere verificato dalla magistratura dopo il sequestro del cantiere del primo dei tre parcheggi della riviera nord.

L’avvio dei lavori sulla litoranea, dopo notevoli rallentamenti e l’azione di più soggetti, dalla regia del commissariato contro il dissesto idrogeologico al ruolo attivo del Comune, era molto atteso. La ditta a cui è stato assegnato l’appalto avrebbe dovuto consegnare entro il 20 maggio. Le aree sono demaniali; parcheggi e la pista ciclabile sono opere della Città metropolitana e gli interventi contro il dissesto idrogeologico fanno capo al commissario.

Il nodo è politico: dalla scelta nell’appalto alla necessaria vigilanza da parte della macchina comunale

Al di là della complessità di ogni ambito nel quale devono stare in equilibrio più competenze, qui il nodo è politico. A partire dalla scelta di partenza, nel caso dell’appalto dell’ufficio commissariale, fino alla necessaria vigilanza da parte della macchina comunale. Oggi il Comune, con le nuove assunzioni, ha il dovere di rafforzare la propria funzione di controllo su ogni impresa in azione e sugli esiti dei lavori. La cura del territorio passa da questo.

Complimenti al cittadino che ha girato un video su Facebook, sollevando il caso. Tuttavia, anche questo è un segnale che qualcosa, in termini di vigilanza, deve cambiare. E presto.

La Via Crucis delle incompiute a Messina

La responsabilità è politica e investe tutti i soggetti: dalla Regione e il Comune allo Stato, con i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Cari politici, non vedete che questo territorio sanguina anche perché ci si prende cura di esso in modo superficiale e sporadico?

Viadotto Ritiro, porto di Tremestieri, zona falcata, rampe Giostra Annunziata, tram, completamento delle demolizioni in vista dell’I-hub: la vita a Messina è una parentesi tra l’attesa di un’opera e di un’altra. E spetta alla politica, se c’è, cambiare in meglio le regole del gioco e interrompere questa Via Crucis delle incompiute. Altrimenti, tutto si paralizza e anche fra dieci anni si parlerà del tubo del Torrente Bisconte.

