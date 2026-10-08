Agorà dello Stretto, nuovi interventi in vista. Si lavora anche per l’ex Irrera a Mare VIDEO

Il recupero del piazzale esterno e della struttura verranno stralciati dal progetto waterfront Boccetta-Annunziata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Waterfront Boccetta-Annunziata, c’è un tavolo tecnico permanente che vede coinvolti l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, il Comune di Messina, la Soprintendenza e l’Università. Nell’ambito di questo progetto verrà stralciata la parte che riguarda il recupero dell’ex Irrera a Mare. Sia il piazzale esterno che la struttura vera e propria saranno oggetto di interventi di riqualificazione. A spiegare l’iter è il presidente dell’Autorità di Sistema, Francesco Rizzo.

Il recupero dell’ex Irrera a Mare

“Abbiamo chiesto ai progettisti di stralciare l’ex Irrera a Mare proprio per accelerare sui tempi di recupero”, spiega. La vecchia struttura si trova proprio all’interno della nuova Agorà dello Stretto e la sua restituzione alla città è complementare alla fruizione del nuovo parco urbano.

Il recupero dei padiglioni

Per quanto riguarda il recupero dei padiglioni dismessi c’è un altro iter in corso. Intanto per i padiglioni 7 A e B è stata avanzata un’istanza di concessione da parte del Comune di Messina che intende utilizzarli per attività ludiche, culturali e di co-working. Poi c’è il progetto di realizzazione dell’Urbana Innovation Lab, sempre di comune accordo fra Autorità e Comune. “Per gli altri padiglioni sono state avanzate diverse manifestazioni di interesse da parte di privati, sottolineo però che le aree sono sottoposte al criterio dell’evidenza pubblica quindi l’Autorità o il Comune non possono in alcun modo affidarle con una trattativa privata. Nel prossimo triennio ci saranno sicuramente delle novità”, conclude Rizzo.