Aiuta i giovani e le donne a fare impresa. Storia di una messinese nel mondo digitale VIDEO - Tempostretto

LA STORIA La giornalista Chiara Trombetta è a capo della comunicazione di Startup Italia. Per la prima volta parla agli studenti della sua città

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Partita da Messina a 18 anni per intraprendere la carriera universitaria torna in città da donna in carriera per raccontare ai giovani come si fa impresa. Chiara Trombetta, giornalista professionista di 36 anni, dirige la Business Unit Media e Events di Startup Italia. Si occupa di innovazione digitale da 10 anni e ci racconta un dato che ha stupito anche lei: la Sicilia è all’ottavo posto in Italia per numero di startup.

Sicilia all’ottavo posto in Italia per numero di Startup

“Questo dato deve farci riflettere, spesso noi siciliani non vediamo quello che c’è intorno a noi e la nostra pecca è che ci buttiamo un po’ giù”, racconta. E continua: “Nell’isola ci sono tanti giovani che fanno impresa, quello che deve accadere è far scalare queste imprese. Bisogna attrarre talenti, grandi aziende e investimenti”.

Un’iniezione di fiducia per i giovani

E’ un’iniezione di fiducia quella che arriva da Trombetta alla platea di studenti e giovani messinesi che hanno partecipato all’incontro al Palacultura. L’appuntamento ha aperto i due giorni di Me Fashion Award, curato da Patrizia Casale, che ha visto la premiazione sul palco di importanti nomi (anche messinesi) del mondo moda e dell’innovazione.

“Empowerment femminile è il mio progetto del cuore”

Con l’esperta di nuove imprese e di digitale raccontiamo, in video, i progetti che riguardano anche l’empowerment femminile. “Aiutare le donne a creare un’impresa è il mio progetto del cuore. L’idea è nata quando mi sono resa conto che a tutti i tavoli in cui si parlava di impresa gli speaker erano sempre uomini: dobbiamo rompere quel soffitto di cristallo e per farlo dobbiamo fare rete. Oggi quel progetto nato per caso conta una lista di 1000 donne“, racconta con entusiasmo e un pizzico di emozione Chiara Trombetta. Ecco come nasce una carriera di successo partendo da Messina.