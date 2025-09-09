Akademia Messina si presenta alla città, Costantino: “Calore e affetto intorno a noi” VIDEO

Al Monte di Pietà atlete, staff tecnico e dirigenti hanno incontrato autorità, federazione e cittadinanza. Il capitano Carcaces: "Voglio imparare dalle giovani"

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina, quest’anno title sponsor di Akademia Sant’Anna, si è presentato alla città nella suggestiva location di Monte di Pietà. La formazione di pallavolo femminile, che disputerà il quarto campionato consecutivo in Serie A2, è stata completamente rinnovata con dodici giocatrici nuove, anche se tra loro si registra il ritorno in riva allo Stretto di Giulia Felappi. Non cambia invece lo staff tecnico con coach Bonafede che sarà coadiuvato da Flavio Ferrara, allenatore in seconda, e Daniele Cesareo, assistente e scoutman, un trio di siciliani che lavora instancabilmente e con risultati in campo che premiano gli sforzi fatti.

L’esordio della formazione cara al presidente Costantino avverrà in casa lunedì 6 ottobre contro il Club Italia al PalaRescifina. Dopo tre settimane di lavoro il Gruppo Formula 3 ha svolto un primo allenamento congiunto con Marsala, altra formazione siciliana tornata nella seconda serie. Presenti alla serata di presentazione condotta dal giornalista Salvatore Saccà e l’addetto stampa della società Domenico Abbriano la autorità cittadine, il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro, la presidente della Messina Social City Asquini, il presidente della Fipav Sicilia Antonio Locandro e presente anche il presidente del Comitato Territoriale di Messina Alessandro Zurro.

Intervista al presidente Costantino

Una bella serata tra amici, quest’anno anche uno sponsor che dà il nome alla squadra.

“Dobbiamo lavorare per dare il nome alla squadra di un title sponsor, colui che crede in noi e ha voglia di investire sullo sport. Questa sera abbiamo vissuto una bellissima serata e abbiamo avuto attorno 300 persone segno di calore e affettuosità intorno a noi”.

Gruppo rinnovato e fiducia in coach Bonafede massima, quali sono gli obiettivi?

“Il coach ormai ha il dna Akademia, c’è grande intesa con mister Bonafede che ci tiene tanto alla società, alla squadra e alla sua terra. Per gli obiettivi bisogna partire da lontano, abbiamo chiuso con una finale e numeri importanti. Abbiamo azzerato tutto il roster e ripartiti da un gruppo giovane”.

Sarete meno soli, c’è Marsala ma tutto il sud Italia cresce in questo momento d’oro della pallavolo italiana.

“Gli amici di Marsala son tornati, fa piacere perché maggiori sono le squadre siciliane più interessante è la pallavolo locale. In Italia al momento siamo all’apice nel mondo grazie alla Nazionale e non dimentichiamo Conegliano”.

Speriamo questi risultati possano portare il pubblico messinese a incuriosirsi.

“Assolutamente, quando una Nazionale vince tanti appassionati si avvicinano. Un po’ come il fenomeno Sinner nel tennis, lo stesso sta accadendo nella pallavolo, i successi sono fondamentali”.

Intervista al capitano Carcaces

Benvenuta in Sicilia, sei il capitano è una grande responsabilità?

“Ormai sono il capitano e sono felicissima di aiutare questo gruppo di ragazze giovani. Voglio ringraziare anche Fabio (Bonafede, ndr) che mi ha dato fiducia”

Come sono andate le prime settimane?

“Le ragazze sono bravissime e sia in campo che fuori ci troviamo bene, proviamo a costruire un bel gruppo”.

Obiettivi personali per la stagione?

“Sono arrivata a 39 anni perché ho la testa giusta per arrivarci, ogni anno ho imparato sempre qualcosa e quest’anno voglio imparare a giocare con le più giovani in modo da prendere qualcosa da loro”.

Come è stato il primo approccio nella nostra terra?

“Mi hanno parlato bene della Sicilia, mi dicevano sembra un po’ Cuba, è vero stasera c’è stato un abbraccio caloroso e voglio anche il palazzetto pieno perché so che i tifosi saranno importanti e ringrazio chi era presente stasera”.

Il roster di Akademia 2025/2026

Palleggiatrici: Emma Rizzieri (2002), Nikol Milanova (2002).

Schiacciatrici: Aneta Zojzi (2003), Giulia Felappi (2002), Kenia Carcaces (1986, capitano).

Centrali: Valentina Colombo (2003), Chiara Landucci (2002), Benedetta Campagnolo (2003).

Opposte: Giulia Viscioni (2004), Rachele Rastelli (1999).

Liberi: Martina Ferrara (1999, vice capitano), Cecilia Oggioni (1999).

Articoli correlati