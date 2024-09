Al Bisazza un’opera d’arte per far innamorare gli studenti di Messina e della sua storia VIDEO

La "Finestra sulla storia" di Lelio Bonaccorso celebra con il disegno luoghi, miti e personaggi della città

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I giovani non devono andare via. Riscoprire la grandezza di Messina e della sua storia mira a creare quel senso di appartenenza alla città che spesso manca. Da questi presupposti è nato il progetto che ha visto la collaborazione fra il fumettista messinese Lelio Bonaccorso e l’istituto “Bisazza”. L’opera “Messina, finestra sulla storia”, celebra personaggi, miti e luoghi di Messina che non tutti conoscono, soprattutto i ragazzi. E lo fa con il linguaggio dell’arte che piace ai ragazzi, con i colori e con il fumetto. E’ stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Giovanna Messina. Ecco perché.

L’opera accompagnata dalla colonna sonora “Regnum Trinacrie”

La presentazione dell’opera, in aula magna, agli studenti della scuola e agli ospiti, fra i quali gli assessori Liana Cannata e Enzo Caruso, è stata accompagnata dalla colonna sonora “Regnum Trinacrie”, composta per l’occasione dal maestro Giovanni Puliafito.

