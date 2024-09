Viale Giostra, campi da basket e bocce dove c’erano baracche FOTO

Nell'area risanata di Salita Tremonti ci saranno tanto verde e impianti sportivi. Cosa prevede il progetto

MESSINA – I lavori stanno per essere consegnati. Dove c’era solo grigio ci sarà tanto verde: il viale Giostra cambierà volto per sempre, almeno in questa porzione. L’ex baraccopoli di Salita Tremonti non esiste più e al suo posto sorgerà un parco. Gli interventi di riqualificazione dovrebbero partire la settimana prossima. Saranno costruiti due impianti sportivi, uno da basket e uno da bocce amatoriale. Inoltre verranno posizionate delle rastrelliere per parcheggiare le biciclette, staccionate in legno e attrezzature fitness per fare sport all’aria aperta. E tutt’intorno tanto verde, fra prato e alberi. Insomma un progetto che stravolgerà questo lato del viale Giostra, che per troppi anni è stato contraddistinto da rifiuti, degrado e baracche.

Tanto verde dove c’era solo grigio

Dopo l’assegnazione dei nuovi alloggi alle famiglie quelle baracche sono rimaste in piedi e giorno dopo giorno sono state riempite di rifiuti di ogni tipo. I sacchetti, ma anche gli ingombranti, venivano lanciati attraverso le porte e le finestre che non c’erano più. Insomma era uno scenario devastante quello che per molti anni ha caratterizzato questa zona del viale Giostra. Nel 2022 poi le baracche sono state finalmente svuotate e abbattute. Da allora però tutto è rimasto di nuovo fermo per anni e i cumuli di spazzatura si sono riformati nell’area vuota e recintata.

I lavori dovrebbero partire nei prossimi giorni

Ma presto questo spazio avrà una nuova vita. Fra pochi giorni, infatti, l’ufficio commissariale di Marcello Scurria affiderà i lavori alla ditta che realizzerà il nuovo parco. Poi nei prossimi mesi anche la realizzazione del Parco Magnolia continuerà a cambiare il volto di questo quartiere. Pochi metri più su, infatti, verrà riqualificata anche quell’area da troppi anni recintata e inutilizzata. Sarà un tripudio di colori in mezzo al grigio dei palazzi popolari intorno: ecco che aspetto avrà il parco.