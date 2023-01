Alberto Urso a Piazza Duomo, "il mio canto d'amore per Messina" VIDEO - Tempostretto

Il popolare cantante messinese è tornato nella sua città, tra cover e suoi successi. Entusiasmo del pubblico

MESSINA – Un emozionato Alberto Urso sale sul palco di Piazza Duomo e accompagnato dalla sua band intona “The Show Must Go On” dei Queen. Così inizia il concerto dell’ex star di “Amici” e cantante messinese, che alterna cover e sue canzoni.

In un 4 gennaio di freddo ma non troppo, Urso scalda il pubblico con “Malafemmena”, e la gente canta con lui, e “‘O sole mio”. E, prima di registrare il nuovo disco e poi tornare a Toronto, per riprendere la tournée con i “The Tenors”, racconta “la gioia di esibirsi nella mia città, finalmente (dopo quattro anni da Amici, n.d.r.)”. Ricorda la nonna scomparsa e valorizza il suo repertorio, tra pop e sfumature tenorili. Il pubblico apprezza e la serata scorre in modo piacevole.

ALberto Urso il 4 gennaio a Messina

