"All'avanguardia come poche città", gli artisti immaginano così la Messina del futuro VIDEO - Tempostretto

L'area dello Stretto e la mobilità via mare e per aria: i fumetti raccontano una Messina visionaria ma possibile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La mobilità del futuro vista con gli occhi degli artisti messinesi. Illustratori e scrittori hanno dato forma e colore ad una città visionaria, ma possibile. Sul palco del Pan Idea (vedi qui), a piazza Lo Sardo, nell’ambito della settimana europea della mobilità si sono alternate quattro coppie di artisti per raccontare la loro idea di città dello Stretto. Hanno dialogato con i giovani presenti, studenti e non, per illustrare tramite un’estemporanea alcune delle loro idee.

“La nostra città visionaria, ma possibile”

Ecco il progetto, realizzato per volontà di Atm, raccontato dall’illustratore Lelio Bonaccorso e la scrittrice Eliana Camaioni. Insieme a loro sul palco Michela De Domenico, Silvia Messina, Leonardo Mercadante, Federico Pugliese, Alessandro Carrozza e Angelo De Masi. Ad accompagnare le illustrazioni futuristiche le musiche di Giovanni Puliafito.