Amam, Bonasera: "Su 75mila diffide, la metà dei morosi si è fatta viva" VIDEO - Tempostretto

Per la presidente occorre che tutti paghino per poter migliorare il servizio

intervista di Marco Olivieri, riprese Silvia De Domenico

MESSINA – “Su 75mila diffide circa la metà si è fatta viva: hanno pagato, inviato pec, fatto richiesta di rateizzazione o di prescrizione”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Tempostretto la presidente di Amam, Loredana Bonasera, che ha fatto il punto oggi in conferenza stampa con il sindaco Federico Basile.

Bonasera ha ribadito che “nessuno deve sentirsi punito dalle diffide” e che quello che viene fatto serve a garantire un servizio migliore”. Riguardo alla rateizzazioni per gli utenti morosi, la presidente ha aggiunto che sono state anche abbassate le percentuali di acconto iniziale per venire incontro a tutti. “Ma chi non si è messo in regola subirà una riduzione”, ha aggiunto. La presidente non si è sottratta alle critiche di un servizio non sempre efficiente. “Lo sappiamo. C’è una carenza idrica che è un problema nazionale non solo di Messina. Ma stiamo facendo degli investimenti per garantire un servizio il più possibile adeguato alle necessità dei cittadini. Ecco perché l’acqua va pagata. Perché se pagano tutti, noi riusciamo ad investire per migliorare il servizio”, ha concluso Bonasera.

Articoli correlati