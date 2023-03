Amam, scattate le prime riduzioni: "8 su 10 hanno già pagato, è un problema di approccio" - Tempostretto

"Nessun accanimento ma tutti devono pagare", spiegano Basile e vertici Amam. Si procederà con una decina di riduzioni al giorno

MESSINA – La fatidica data del 28 febbraio è arrivata ed è stata superata. E così già dall’1 marzo sono scattate le prime riduzioni sull’erogazione dell’acqua, per chi non ha regolarizzato in tempo la propria situazione di morosità. Una decina i primi interventi, che hanno poi portato a pagamenti (o richieste di rateizzazione) praticamente immediati. Un problema di “approccio”, quindi, secondo il sindaco Basile, che ha ribadito ancora una volta come l’Amam stia facendo il proprio lavoro e che non si tratta di una “caccia alle streghe” né di “accanimento”.

Basile: “L’acqua va pagata, come la luce e il gas”

“L’Amam – ha esordito Basile – sta facendo ciò che stanno facendo tutte le aziende, recuperare crediti. Oggi ci troviamo dopo anni particolari a dover normalizzare i servizi. Questo non è un caso, ma normalità. È passato il 28 febbraio e adesso sono iniziate le prime riduzioni. Immediatamente, all’atto della riduzione, il soggetto è venuto a pagare. E allora qui c’è un problema: non è l’impossibilità di pagare, ma è un problema di approccio. Al pari di luce e gas esiste l’acqua, un bene comune che deve essere pagato. Le riduzioni hanno avuto il via ieri e continueremo. Ma siamo convinti che i soggetti che sanno di non essere in regola si avvicineranno da soli, anche prima della riduzione. Non vogliamo vessare nessuno. Continueremo, non è nulla di eclatante e anzi forse avremmo dovuto farlo prima. Siamo partiti e continueremo. Ai cittadini dico di non aspettare la riduzione per pagare”.

Bonasera: “Nessuno si senta punito”

Con Basile anche i vertici di Amam. La presidente Bonasera spiega cosa accade da qualche ora e cosa succederà: “Noi stiamo facendo il nostro lavoro, semplicemente. Lo abbiamo fatto a dicembre, poi abbiamo dato maggiore tempo per regolarizzarsi e siamo andati incontro a tutti. Abbiamo fatto modifiche alle rateizzazione, ai contratti singoli per i condomini, aperto sportelli decentrati, implementato il portale, abbiamo fatto di tutto per stare accanto agli utenti. Nessuno si deve sentire punito, facciamo tutto per la città e per garantire un servizio migliore. Possiamo lavorare sulle perdite e lo stiamo facendo con vari progetti, ma abbiamo bisogno che gli utenti paghino quanto consumano, né un metro cubo in più né uno in meno. Stiamo facendo un lavoro immenso per un’attività che è vitale per noi”.

“Una decina le riduzioni e i distacchi di ieri – continua la Bonasera – e quasi tutti, 8 su 10, sono venuti a pagare subito”. Si parla di un’utenza massima di 10 mila euro, con anticipo e rateizzazione. Il sistema pesca da tutti i morosi che non risultano in fase di regolarizzazione. Quanti sono quelli che non hanno risposto, però, non è ancora certo perché la lista è in perenne aggiornamento”.

Questione condomini

Sui contatori singoli all’interno di condomini, altro tema importante degli ultimi giorni, Amam spiega che si potrà fare richiesta grazie alla modifica all’articolo 4 bis: “La possibilità c’è, purché sia una zona accessibile o semiaccessibile a monte del contatore condominiale. In caso di condominio moroso ci si può staccare se il singolo utente ha liberatoria rilasciata dall’amministratore che attesta che ha pagato e se il condominio ha stipulato accordo di rientro”. E sulle riduzioni, quante ce ne saranno al giorno? “Siamo partiti con dieci ma si aumenterà. Il sistema è tarato per 10-15 utenze al giorno, ma si aumenterà via via”. Il sindaco Basile ha poi ribadito: “Non è caccia alle streghe, ma c’è un problema di fondo se paghi solo appena c’è la riduzione”.