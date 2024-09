Amam, i lavori Pnrr proseguono. Si passa dal quartiere Lombardo alla via Quod Quaeris VIDEO

150 km di condotta terziaria da sostituire. Bonasera: "Entro il 2026 perdite ridotte del 15%"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori iniziati a marzo per la sostituzione della condotta terziaria di Messina. Andranno cambiate ben 150 km di tubazioni da Gazzi all’Annunziata. La prima fase dei lavori si era concentrata sul quartiere Lombardo, dove la mancanza d’acqua in alcuni condomini è diventata ormai cronica. I marciapiedi sono stati segnati, e poi scavati, in determinati punti individuati tramite georadar. E grazie a questi interventi sono state individuate delle grosse perdite nella zona.

“Perdite ridotte del 15% entro il 2026”

Il cantiere si sta spostando in via Quod Quaeris, dove si registrano altrettante perdite in diversi punti. I risultati di questo progetto, finanziato con fondi Pnrr, si avranno nel 2026. “Puntiamo a ridurre le perdite del 15%”, dichiara la presidente dell’Amam Loredana Bonasera.

Continua la ricerca idrica

Parallelamente continua il progetto di ricerca idrica, che ha già portato all’attivazione dei pozzi di Briga. “30 litri al secondo in più grazie a questa risorsa”, aggiunge Bonasera. Ma non solo i due nuovi, sono stati rimessi in funzione altri due esistenti. E continua la ricerca di pozzi privati che i cittadini possono segnalare ad Amam o al Comune di Messina.