Amam, scatta la seconda fase dei lavori. A Messina un altro weekend senz’acqua VIDEO

In caso di maltempo i lavori slitteranno di una settimana: "Non si può saldare la condotta all'aperto sotto la pioggia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Messina si prepara ad affrontare un nuovo distacco idrico, il primo dell’anno. Venerdì 12 gennaio i rubinetti rimarranno a secco, si spera fino a domenica 14 e non oltre. Nel mese di novembre i lavori sono andati a buon fine (vedi qui) ma qualche intoppo sul finire dell’ultima saldatura ha rallentato il ritorno alla normalità. Alcuni quartieri, soprattutto nei villaggi, sono rimasta senza acqua fino alla settimana successiva. La presidente dell’Amam Loredana Bonasera si augura che questa volta vada tutto per il meglio e spiega perché in caso di maltempo i lavori dovranno essere rimandati. In questo caso solo di una settimana, perché l’obiettivo rimane quello di concludere i sei interventi necessari entro la scadenza fissata per aprile 2024.

Sarà attivo il Coc e il Piano comunale d’emergenza

In un tavolo tecnico al Comune di Messina, in cui erano presenti il sindaco Federico Basile e i vertici della partecipata, sono stati definiti gli ultimi dettagli per prepararsi all’interruzione del prossimo weekend. La macchina comunale attiverà ancora una volta il Coc, verrà aumentato il numero delle autobotti in circolazione e dei moduli della Protezione civile per aiutare le attività commerciali e i cittadini. Ecco il piano messo a punto dall’amministrazione comunale.