Messina si prepara al secondo weekend senz'acqua. Ecco il piano d'emergenza VIDEO - Tempostretto

Più autobotti sparse in città e Coc attivo dalle 7 a mezzanotte

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto pronto per il secondo distacco idrico programmato. Comune e Amam hanno messo a punto il piano comunale d’emergenza. L’erogazione verrà interrotta dalle 4 di venerdì 15 e riattivata sabato 16. I rubinetti in città dovrebbero rivedere l’acqua a partire dalla tarda mattinata di sabato per poi tornare alla completa normalità domenica 17. Il condizionale è d’obbligo perché questo è il programma salvo imprevisti. E la storia del primo distacco di novembre ci insegna che l’intoppo può essere sempre dietro l’angolo.

Il maltempo potrebbe far slittare gli interventi

Un’altra variabile questa volta può essere quella delle condizioni meteo avverse. Se il maltempo dovesse trovare conferma nelle prossime ore, infatti, i lavori verrebbero posticipati a gennaio per non farli a ridosso delle festività natalizie. Questo, quindi, farebbe slittare tutti gli interventi di un mese e i lavori in programma si concluderebbero a maggio e non più ad aprile.

Più autobotti in circolazioni. Coc al numero 09022866

Memori dell’esperienza del mese scorso e dei disagi registrati soprattutto nei villaggi e nelle attività commerciali l’Amministrazione ha deciso di intensificare il numero di autobotti e le ore di attività del Coc. Sono stati diminuiti i punti fissi e aumentati i mezzi in circolazione che porteranno l’acqua nelle cliniche, case di cura, condomini e negozi. Il numero a cui rivolgersi è sempre 09022866 e lo si potrà fare dalle 7 a mezzanotte di sabato e domenica. Il venerdì, invece, il Centro operativo comunale sarà attivo dalle ore 8.00.

Ecco i punti in cui si interverrà nella condotta Fiumefreddo e i luoghi di approvvigionamento idrico in città 👇🏻