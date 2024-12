Ancora pioggia dentro al PalaTracuzzi, “di nuovo punto e a capo” VIDEO

Messina. Domenica sospesa una partita per “inagibilità del campo da gioco provocata dal maltempo”. Ma l'assessore Finocchiaro rassicura

MESSINA – Ancora pioggia all’interno del PalaTracuzzi. All’impianto di via Roccaguelfonia, lo scorso anno, erano già stati effettuati interventi di impermeabilizzazione al tetto per via delle continue infiltrazioni di acqua causate dalla pioggia. Ma a settembre le forti piogge hanno provocato un ulteriore allagamento, e quindi alla chiusura del palazzetto per qualche settimana. Arriva il freddo, arriva la pioggia e ritorna il problema: domenica è stato sospeso il derby di basket di serie B Interregionale Castanea-Barcellona per “inagibilità del campo da gioco provocata dal maltempo”.

“Pezze sotto i canestri”

In merito all’accaduto interviene la vicepresidente della Basket School Messina Patrizia Samiani. “Da quello che ho potuto leggere la partita Castanea contro Barcellona è stata sospesa per infiltrazioni di acqua causate dalla troppa pioggia, dal vento. Oggi stiamo mettendo delle pezze sotto i canestri perché continua a cadere acqua e quindi credo che il problema ancora sussista”.

“Con i bambini è ancora più pericoloso”

Prosegue la vicepresidente: “Il Comune di Messina è stato sollecitato e, devo essere sincera, è intervenuto facendo dei lavori. Probabilmente questi lavori, che sono stati svolti in un periodo in cui non c’era tutta questa abbondanza di acqua, si credeva che andassero bene. Dopo le ultime piogge, però, siamo di nuovo punto e a capo. Credo che sarebbe il caso di sollecitare il più velocemente possibile chi deve intervenire perché si gioca anche a livello giovanile. Con i bambini è ancora più pericoloso prendersi questa responsabilità. Non è una cosa da poco”.

Finocchiaro: “Si risolverà in tempi brevi, ricognizione in corso”

Da parte sua, l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha risposto ai microfoni di Tempostretto: ““Non sono problemi. È caduta qualche goccia d’acqua dietro il canestro. Può succedere. Tra l’altro, c’è stata una tormenta. Non per forza deve essere entrata dal tetto. Può essere una fessura nei vetri. La ditta di Siracusa, che ha fatto i lavori, tra oggi e domani farà una ricognizione per capire cosa è successo. Si risolverà in tempi brevi? Ritengo di sì”.

