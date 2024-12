“Piscina Cappuccini ci siamo quasi. PalaTracuzzi? Niente di grave” VIDEO

Ai microfoni di Tempostretto, l'assessore allo Sport del Comune di Messina Massimo Finocchiaro

MESSINA – In origine era prevista l’apertura “entro ottobre”. Ma quali sono i tempi per la piscina Cappuccini? Risponde Massimo Finocchiaro, assessore allo Sport del Comune di Messina: “Credo che martedì (oggi, n.d.r.) cambino gli ugelli alla caldaia perché abbiamo fatto tutto. I lavori sono finiti. Finalmente abbiamo riallacciato il gas. La caldaia non partiva da tempo. Stanno sistemando le ultime cose affinché si possa partire. Ritengo una decina di giorni (dunque intorno al 13 dicembre, n.d.r.)”.

Altro nodo dolente. Ci sono stati problemi al PalaTracuzzi. Il derby di basket tra Castanea e Barcellona è stato sospeso prima della sua conclusione per “inagibilità del campo da gioco provocata dal maltempo”. E gli ospiti hanno parlato di “palazzetto allagato”. Piove dal tetto, insomma. Risponde sempre l’assessore allo Sport: “Non sono problemi. È caduta qualche goccia d’acqua dietro il canestro. Può succedere. Tra l’altro, c’è stata una tormenta. Non per forza deve essere entrata dal tetto. Può essere una fessura nei vetri. La ditta di Siracusa, che ha fatto i lavori, tra oggi e domani farà una ricognizione per capire cosa è successo. Si risolverà in tempi brevi? Ritengo di sì”.

