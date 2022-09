Arrampicata vista mare, con corde e tiranti sulla pista ferrata di Capo Alì VIDEO - Tempostretto

Su una falesia del promontorio, è possibile praticare l’arrampicata su una pista ferrata attrezzata con moschettoni e tiranti, frequentata da ragazzi del luogo e turisti

ALI’ TERME – A pochi metri dal mare, in uno scenario unico sospesi fra il blu e le rocce, è possibile svolgere un’attività che di solito viene praticata sulle grandi cime montuose. Il promontorio di capo Alì, con le sue ripide falesie, si presta all’arrampicata, e c’è chi munito di moschettoni e corde, scala la roccia fra un bagno e l’altro. Roberto Lainati, residente a Como, torna tutti gli anni in Sicilia per le vacanze, oltre a godere dello splendido mare della riviera jonica, ritrova anche un po’ l’atmosfera delle sue montagne. “Mi sono innamorato di questo luogo già dagli ’80” ci racconta Roberto “Ho scoperto negli anni successivi l’esistenza di questa pista ferrata, attrezzata con chiodi e tiranti, realizzata da ragazzi del posto. Ogni anno torno ad Alì e vengo qui ad arrampicarmi guardando il mare”

Attrattiva turistica

Un’attività che se portata avanti, potrebbe diventare un’ulteriore attrattiva per il territorio. “Oggi la via andrebbe un po’ sistemata, ma basterebbe pochissimo per creare una parete attrezzata sicura e stabile, sicuramente attirerebbe i turisti che si trovano nella riviera”.