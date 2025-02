Asacom di giorno e dj di notte: la messinese Valeree farà ballare Casa Sanremo VIDEO

Valeria Rizzo ha collezionato 3.800 dischi. "Ho iniziato a lavorare nella musica a 16 anni alle feste dei compagni di scuola"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La mattina è circondata dai bambini nelle scuole, la sera da adulti e ragazzi nelle discoteche. L’asacom e dj messinese Valeria Rizzo è stata selezionata per suonare alla consolle di Casa Sanremo. L’hub per artisti emergenti ha aperto da qualche anno uno spazio dedicato alle promesse del dj-set italiano. Valeria, in arte Valeree, si esibirà per la sezione The Club lunedì 10 febbraio.

Colleziona dischi sin da bambina

“Nasco come collezionista, possiedo 3800 dischi, dei cd e delle tracce audio ho perso il conto”, racconta Valeria. La passione per la musica è nata con lei. Sin da quando era bambina se le chiedevano cosa regalarle rispondeva sempre “un disco”. Poi i compagni di scuola la invitavano a portare i suoi dischi, poi cd, alle feste di compleanno e così ha iniziato a fare la dj sin da quando era adolescente. Ora è il suo secondo lavoro. Il primo è quello di asacom (assistente specialistico all’autonomia e alla comunicazione) nelle scuole.

Una laurea in Psicologia e la passione per la musica: Valeria si esibisce in diversi locali e partecipa a festival ed eventi musicali. “L’ultimo mi ha portato a suonare a Catania in uno spazio aperto per più di 10.000 persone”, racconta Valeria ringraziando l’organizzazione “Effimera”.

“Ho partecipato alle selezioni grazie al mio discografico”

“Ho partecipato alle selezioni di Casa Sanremo sotto consiglio di Joe Bertè, della casa discografica Claw Records, l’etichetta con cui ho prodotto i miei dischi”, aggiunge. Ecco cosa si aspetta dall’esperienza sanremese.