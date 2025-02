La cantautrice messinese Francesca Mangraviti porterà il “Sole” a Casa Sanremo VIDEO

Si esibirà al Palafiori il 13 febbraio con un brano scritto nella "stanza della musica" di casa sua

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sarà la sua prima esperienza importante fuori dai confini della città. La musicista messinese Francesca Mangraviti parteciperà ai LiveBox di Casa Sanremo. Si esibirà il prossimo 13 febbraio al Palafiori di Sanremo. “Non vedo l’ora di partire”, dice emozionata. “E’ solo un’esibizione e non una gara e la affronterò con più leggerezza”, racconta Francesca.

Selezionata fra tanti artisti emergenti

E’ soddisfatta di essere stata selezionata fra tanti giovani artisti emergenti. “Non me l’aspettavo, ho partecipato senza molte aspettative e invece è andata bene”, racconta. La sue passione per la musica nasce grazie allo scoutismo, periodo in cui da bambina ha iniziato a studiare chitarra. Il canto è arrivato dopo, in età adulta, grazie alla spinta dei suoi genitori e delle stagioni estive trascorse nei villaggi turistici. “Li mi sono sbloccata e la timidezza è passata”.

Il brano “Sole” composto nella sua “stanza della musica”

Ci racconta le sue esperienze musicali e la sua storia all’interno di una sala prove diventata poi studio di registrazione. Uno spazio, al piano terra di casa sua, nato come rifugio per Francesca e per i suoi amici musicisti, ribattezzato “stanza della musica”. E’ da qui che parte tutto, è qui che nasce la sua musica. Qui è stata scritta “Sole”, la canzone con cui si esibirà a Casa Sanremo.

Dal 2024 nel direttivo del “Comitato degli artisti”

Francesca è entrata a far parte del direttivo del “Comitato degli artisti”. Si occupa del settore musica e degli artisti di strada. “Messina sta cambiando molto. Siamo tanti gli artisti e i musicisti che hanno bisogno di esprimersi e di unirsi. Ora grazie al regolamento comunale chiunque può farlo in ogni luogo della città”, racconta.