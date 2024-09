Asd Ossidiana. Sport, rispetto per le regole, cooperazione e sani principi

Iscrizioni 2024-25 in corso. Redazionale

REDAZIONALE – Da più di vent’anni l’Asd Ossidiana, con competenza e come una grande famiglia, accompagna i ragazzi lungo un percorso formativo con i sani valori dello sport di squadra.

La preparazione e la crescita agonistica rappresentano infatti uno stimolo costante per i giovani atleti e, in sinergia con l’indispensabile sostegno delle famiglie, pongono le basi per una formazione sana e positiva dei ragazzi, che potranno affrontare gli ostacoli della vita con validi strumenti ed esperienze e, certamente, con una marcia in più.

Le squadre di categoria superiore, frutto di un lavoro costante che segue i bambini fin dai primi passi, o meglio… dalle prime bracciate, rappresentano appieno tutto l’impegno, i sacrifici, le sconfitte e i traguardi che i ragazzi condividono, fin da piccoli, in un clima familiare e solidale che li rende fratelli e amici per la vita.

Ed è questa la vittoria di cui Ossidiana è più orgogliosa.

Per info, chiarimenti e dettagli rivolgersi a:

Nicola Germanà, allenatore federale e responsabile tecnico, al numero 347-1346876

Pagina Facebook