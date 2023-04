Asp Pistunina, in fila all'alba per rinnovare l'esenzione ticket VIDEO - Tempostretto

Chi arriva trova una lista dove segna il proprio nome e il numero progressivo. Alle 6 del mattino già 25 persone in attesa

MESSINA. In fila all’alba le mattine d’aprile fuori dai cancelli del centro commerciale di Pistunina, dove sono ospitati alcuni uffici dell’Azienda Sanitaria di Messina. A fine marzo sono scadute le esenzioni annuali del ticket, da qui la necessità di rinnovarli presso lo sportello dell’Asp. Il problema è che esiste un solo punto per il rinnovo per la zona sud, aperto dalle 8:30 alle 12, troppo poco per riuscire a smaltire le centinaia richiesta. Molti utenti che si sono rivolti all’Asp in orario di sportello non sono riusciti ad ottenere la nuova esenzione perché gli è stato comunicato che l’orario di apertura era finito. Succede così che la gente è costretta a mettersi in fila molte ore prime, addirittura dalla notte, con i cancelli ancora chiusi. Chi arriva trova una lista dove segna il proprio nome e il numero progressivo.

Come Tempostretto, abbiamo verificato questa situazione alle 6 del mattino del 20 aprile, trovando già 25 persone in attesa: “Se arrivi dopo le 7 sei già fuori, visto che lo sportello riesce a gestire una quarantina di pratiche al giorno”. C’è chi ha dormito in macchina, chi attende avvolto in una coperta, molti sono anziani. L’Asp ha messo a disposizione anche un portale per il rinnovo del ticket, ma in molti non hanno dimestichezza o possibilità di usare un computer, codici e Spid.

La questione in Consiglio con l’interrogazione di Cantello e La Fauci

Un’ interrogazione verrà portata in Consiglio comunale dai consiglieri Mirko Cantello e Giandomenico La Fauci, i quali insieme al nostro giornale hanno verificato di persona la situazione: “La soluzione è di allungare l’orario di sportello e incrementare gli operatori” spiegano i consiglieri, che aggiungono: “Oppur occorre delegare i medici di base al rinnovo. Questa è una situazione che si verifica annualmente in questo periodo, e ancora non si è riusciti a trovare una soluzione”.

Si tratta di un’interrogazione scritta indirizzata a sindaco e assessora Calafiore. Scrive La Fauci, con Cantello: “Numerose persone, per di più anziane e con handicap di vario tipo, sono costrette a fare file interminabili, spesso presentandosi innanzi gli uffici competenti alle prime ore dell’alba, per usufruire dei benefici di legge. Ssebbene l’Asp Messina abbia predisposto la possibilità di poter formulare la domanda in via telematica, molti degli utenti per varie ragione intendono utilizzare il metodo tradizionale di richiesta presso lo sportello pubblico. Questa amministrazione comunale dovrebbe farsi portavoce dei disagi”.

Da parte sua, l’Asp comunica che, “per l’attivazione dello Spid per le persone più anziane, è possibile recarsi nei Caf più vicini alle proprie abitazioni e richiedere il rilascio delle credenziali e agire così poi tranquillamente da casa”.

