Atm, come richiedere l'abbonamento a 20 euro: si parte a mezzanotte - Tempostretto

Ci sarà tempo fino al 21 dicembre e le tessere saranno fino a 8mila. Nelle finestre passate ne sono stati assegnati circa 20mila: i numeri e le informazioni

di Giuseppe Fontana, intervista, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – Saranno 8mila le tessere disponibili a 20 euro dalla mezzanotte del 15 dicembre. Ancora qualche ora e la piattaforma di Atm in cui si potrà presentare la domanda per abbonarsi al trasporto pubblico sarà ufficialmente aperta. Bisognerà seguire le indicazioni alla lettera, come ha spiegato il presidente di Atm Giuseppe Campagna dando l’annuncio della riapertura delle richieste durante l’evento di presentazione del Triathlon di sabato prossimo. E ci sarà tempo fino al 21 dicembre o fino a quando non si esauriranno le risorse. Sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento a 120 euro valido per un anno da utilizzare nei bus e tram e nei parcheggi di interscambio, ma sempre dalla mezzanotte di oggi.

Nelle due finestre di luglio e settembre ci sono state più di 30mila richieste, a fronte di 20mila abbonamenti emessi. Come comunicato dall’azienda, gli abbonamenti al trasporto pubblico locale sono passati da 19.854 nel periodo compreso tra il gennaio e l’ottobre 2022, ai 39.378 in quello tra gennaio e ottobre 2023. L’incremento è stato del 98% e con questi altri 8mila abbonamenti, che saranno validi per tutto il 2024, si vuole incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile.