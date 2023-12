Atm, regalo di Natale alla città: tornano gli abbonamenti a 20 euro - Tempostretto

Presentata la sfida di triathlon con protagonista anche Jimmy Ghione. In conferenza l'annuncio: "Altre 8mila tessere"

MESSINA – È la riapertura dei termini di MoveMe il regalo di Natale che Atm ha voluto fare alla città. Torneranno quindi gli abbonamento a 20 euro con altre 8mila tessere a disposizione. A dare l’annuncio è stato il sindaco Basile, con al fianco il vicesindaco Mondello e il presidente di Atm Campagna, durante la presentazione della gara di triathlon che vedrà il primo cittadino competere sabato con Jimmy Ghione, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e altri partecipanti. Sabato, in occasione dell’evento, autobus e tram saranno gratis già dalle 11 e fino alle 24.

Mondello: “Mobilità sostenibile è tema centrale”

A presentare l’evento è stato il vicesindaco Salvatore Mondello: “La mobilità sostenibile è un tema centrale per un’attività iniziata già nel 2018 con l’ex giunta De Luca. Oggi molti aspetti sono realtà con fatti concreti, sotto gli occhi di tutti. L’iniziativa che presentiamo si collega alla settimana europea della mobilità e serve a dare spunti di riflessione sui temi caldi. L’Atm nella sua interezza è attore principale. Stiamo facendo grandi cose grazie a una partecipata molto attiva. Quello che si sta facendo lo si sta facendo per sensibilizzare la cittadinanza a un nuovo modo di vedere la città. L’attività dura due o tre giorni, vogliamo parlare di sicurezza e pubblicizzare questi temi. Vogliamo incentivare l’azione puntuale che si sta portando avanti per la città del futuro”.

Poi Campagna: “Finalmente ci siamo e come sapete oggi parte il Mobility Messina con l’inaugurazione a Piazza Cairoli. Domani si faranno già le prove per la sfida dello Stretto, che sarà sabato. I sindaci Basile e Caminiti non sanno ancora cosa aspettarsi. Sarà un triathlon con guida anche di monopattini e bici. Saremo pure in streaming con un collegamento particolare.

Ghione: “A Messina c’è del bello”

Protagonista con i sindaci di Messina e Villa San Giovanni sarà Jimmy Ghione, volto noto di Striscia La Notizia. Il giornalista ha dichiarato: “Se sono qui è perché ho visto che c’è del bello, non soltanto nella città ma anche nel lavoro che si sta facendo”. Ghione ha presentato Basile, poi Silvia Bosurgi, l’attrice Giovanna Sannino e la sindaca Caminiti. “Ho detto subito sì per la sostenibilità, l’ambiente, il tema e ciò che trasuda dalle parole di chi mi ha coinvolto. Parlare di rispetto dell’ambiente è fondamentale e i sindaci devono promettermi che lo faranno. Stiamo educando i nostri figli a rispettare la Terra, sono loro il nostro futuro. Sono felice di essere in due terre come la Sicilia e la Calabria a portare avanti argomenti simili”.

L’attrice di Mare Fuori, Giovanna Sannino, ha poi spiegato i motivi del suo sì: “Non faccio politica ma sociale. Spesso mi sono scontrata con sindaci o persone della politica che non consideravano noi giovani. Invece ritengo un progetto simile un ottimo modo per entrare in contatto con una generazione più Smart e forse più attenta a questi i temi. Non vedo l’ora che sia sabato per entrare in quella macchina, ma vi prego: se resto indietro non fischiatemi, lasciatemi guidare in tranquillità”.

Finocchiaro: “Basile è un sindaco smart”

Presente anche l’assessore agli Eventi Massimo Finocchiaro: “La nostra fortuna è avere un sindaco giovane e smart a cui far fare di tutto. L’Atm si dimostra ancora una grande partecipata. Speriamo di riuscire a riempire la città”.

Poi Basile: “Questa gara vuole far conoscere ancora di più i mezzi di trasporto alternativi, con divertimento, leggerezza e attività legate alla sostenibilità ambientale. Tutto questo passa da un trasporto responsabile. L’uso di bici, monopattini e di mezzi elettrici è fondamentale. Vi aspetto sugli spalti per farvi divertire”. Poi l’annuncio: “Il Comune è stato forse il secondo in Italia a lanciare l’abbonamento a 20 euro. Riapriremo la piattaforma con una nuova dotazione finanziaria. Questo è lo spirito con cui vogliamo lanciare il tema. Arriveremo a circa 35mila abbonamenti”.

Campagna torna sul MoveMe: “A mezzanotte si riaprirà la piattaforma per presentare le istanze, fino al 21 dicembre o all’esaurimento del plafond da spendere. Leggete attentamente tutto e seguite le indicazioni, cerchiamo di essere veloci e vogliamo approvarle tutte. Cercheremo di farne altre 8mila circa compresi i parcheggi. Dai primi di gennaio vogliamo consegnarli e tutti avranno scadenza 31 dicembre 2024. Finora abbiamo avuto una crescita del 98 per cento sul numero degli abbonamenti in un anno”.

Infine Silvia Bosurgi: “Ho vissuto lontano da Messina tanti anni, ma sono tornata e oggi faccio un plauso per quanto l’amministrazione si stia spendendo per la città. Dobbiamo essere noi, però, a saper vivere. Siamo tutti pronto a lamentarci di tutto e di tutti, viabilità, strade, parcheggi. Credo ci si stia impegnando parecchio e che queste manifestazioni siano un veicolo verso il saper vivere.