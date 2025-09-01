Atm. Ecco il nuovo piazzale green, conclusi i lavori di bonifica e riqualificazione VIDEO

E' stata installata una pensilina fotovoltaica per alimentare i mezzi elettrici. In arrivo nuove colonnine di ricarica e altri 59 bus

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono conclusi i lavori di bonifica e riqualificazione del piazzale Atm. Circa tre anni fa sono stati trovati dei serbatoi pieni di combustibile e oli interrati sotto l’asfalto. Da allora l’azienda ha avviato un’attività di bonifica ambientale dell’intera area. Da poche settimane sono terminati gli interventi e il piazzale è diventato green.

La pensilina fotovoltaica per alimentare i bus elettrici

E’ stata installata una grande pensilina che funge da ricovero bus ma anche da fonte di energia. I pannelli fotovoltaici, infatti, garantiranno la ricarica elettrica della flotta green. Inoltre la presidente Carla Grillo annuncia l’arrivo di nuove colonnine per i mezzi elettrici e altri 59 autobus, compresi quelli da 18 metri, che rafforzeranno la linea shuttle.

Vedi qui la galleria fotografica