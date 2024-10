Atm, due nuovi bus per la flotta a noleggio, “c’è grande richiesta” VIDEO

Per il dimissionario presidente Campagna "dal 2022 si sono registrati numeri straordinari"

Intervista video con il presidente Giuseppe Campagna

MESSINA – Due bus della casa tedesca Setra (gruppo Mercedes) entrano a far parte della flotta di Atm. I due mezzi, che saranno impiegati nel servizio di Noleggio con Conducente per il trasporto di natura privatistica, sono stati presentati oggi pomeriggio a largo Minutoli, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, del presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi, del presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna e dei consiglieri di amministrazione Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.

I bus, acquistati dall’Azienda Trasporti di Messina, uno di cinquantaquattro posti e l’altro di sessantasei, sono dotati di tutti i comfort, presentano sistemi di sicurezza all’avanguardia e hanno motore Euro 6, quindi a basso impatto ambientale.

“ATM – ha dichiarato il sindaco Basile – si conferma una realtà in costante crescita, in grado di garantire un’offerta di trasporto sempre più variegata e con standard qualitativi sempre più elevati. Intendo rivolgere i miei complimenti all’intero management aziendale per l’impegno con cui ha lavorato in questi anni e per i risultati prodotti in così poco tempo. Oggi il trasporto pubblico funziona e cresce il numero di cittadini che decidono di lasciare a casa l’auto privata e prendere i mezzi pubblici, sia per andare a lavorare che per motivi di svago. Fino a qualche anno fa utilizzare il mezzo privato era una scelta obbligata, perché il trasporto pubblico di fatto esisteva solo sulla carta”.

“Il nostro modello di città, sostenibile e a misura d’uomo, prende sempre di più forma. Il trasporto pubblico è il perno attorno al quale stiamo costruendo una nuova dimensione urbana. I servizi di alta qualità resi oggi da Atm sono per l’Amministrazione comunale motivo di grande orgoglio», ha aggiunto il vicesindaco Mondello.

“Con questi due nuovi bus super accessoriati, sicuri e a basso impatto ambientale – ha spiegato il presidente Campagna – di fatto triplichiamo la flotta di Atm destinata al servizio di Noleggio con Conducente, prima composta da un solo mezzo. Il primo bus a noleggio acquistato da ATM è arrivato a giugno 2022, a stagione estiva già inoltrata e con prenotazioni per gite ed escursioni di vario tipo già evidentemente prenotate. Ebbene, in sole due stagioni, sono stati richiesti ben 400 servizi da parte di enti, società sportive, agenzie di viaggio e cittadini privati. Numeri straordinari che hanno indotto l’Azienda a triplicare la sua flotta e ad acquistare altri due autobus, con la consapevolezza che potrà esserci un ritorno economico significativo”.

Con il servizio di noleggio con conducente erogato da Atm, è possibile organizzare spostamenti per gruppi non solo in Italia ma anche all’estero. Il servizio viene gestito tramite il sito istituzionale: per ricevere un preventivo è necessario compilare un modulo, fornendo informazioni sulla durata e sul tipo di viaggio. Una volta ricevute le richieste, gli uffici aziendali contattano gli interessati al servizio, proponendo le soluzioni più adeguate. La prenotazione deve essere inoltrata nei 15 giorni precedenti al viaggio tramite form on line e il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario entro dieci giorni prima della data di partenza prevista.

Articoli correlati