Avvistato capodoglio a Panarea. Il video dei carabinieri di Milazzo

Avvistato un capodoglio alle isole Eolie. La segnalazione dei carabinieri di Milazzo e del biologo Carmelo Isgrò

PANAREA – Avvistato un esemplare di capodoglio alle isole Eolie. Il cetaceo è stato visto al largo dell’isola di Panarea dai militari della motovedetta dei Carabinieri di Milazzo, che hanno subito segnalato l’avvistamento al biologo Carmelo Isgrò.

«Nel video -spiega Isgrò- si possono osservare alcune caratteristiche affascinanti di questo straordinario cetaceo. Il soffio del capodoglio è unico: non si dirige verso l’alto, ma forma un angolo di 45 gradi in avanti, emesso esclusivamente dalla narice sinistra. Inoltre, quando il capodoglio di immerge, la pinna caudale si solleva perfettamente verticale, regalando un momento di rara bellezza»

Il fondatore del Museo del Mare di Milazzo ha quindi sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’arma dei Carabinieri, prezioso per la protezione degli ambienti marini: «Un ringraziamento speciale -ha aggiunto Carmelo Isgrò- alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo per aver condiviso questo incredibile video e un sincero grazie all’Arma dei Carabinieri per il costante impegno di vigilanza, di protezione e salvaguardia dell’ambiente. Ne approfitto per invitarvi a visitare il ‘Muro della Legalità’, inaugurato l’anno scorso presso il MuMa – Museo del Mare di Milazzo, che sancisce la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il nostro Museo».