Rifiuti in terra e in mare, operazione pulizia a Messina nord VIDEO

Continua l'azione congiunta di Guardia costiera, Comune e Messina Servizi

MESSINA – Continuano le operazioni di Guardia costiera e Comune di Messina. In azione il nucleo sub della Capitaneria di porto. E a terra pattuglie della sezione di polizia marittima Ambiente e Difesa costiera. In particolare, nei fondali dello Stretto, sono stati trovati blocchi di cemento, catene, batterie di auto e persino uno “Stop”.

Dal 22 aprile è in corso un’azione di bonifica nella zona nord della città, alla ricerca di “opere abusive di ormeggio” e rifiuti sulle spiagge di Ganzirri, dalla foce del torrente Papardo e verso nord.

Un’operazione che vede impegnata Messina Servizi nella rimozione dei rifiuti e l’intervento del nucleo sommozzatori della Guardia costiera nei fondali.

