Basile ai fornelli: "Il filetto del sindaco" inaugura il Messina Street Food Fest VIDEO - Tempostretto

La grande festa del cibo di strada continuerà a piazza Cairoli fino a domenica

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il grande ritorno del Messina Street Food Fest (guarda la diretta dell’inaugurazione sulla pagina Facebook di Tempostretto). La pioggia del pomeriggio non ha fermato l’inaugurazione tanto attesa dalla città. Poco dopo le 18.30 il sindaco di Messina, la prefetta e il presidente di Confesercenti hanno tagliato il nastro dell’evento ricco di gusto, musica e colori.

Il piatto del sindaco-chef apprezzato dagli ospiti

E dopo l’inaugurazione della quarta edizione dell’evento proprio il primo cittadino Federico Basile si è sporcato le mani ai fornelli. Il piatto scelto per l’occasione è stato ribattezzato “Il filetto del sindaco”: un trancio di sgombro con crema di olive e capperi su letto crumble e gocce di cipolla a dare un tocco di colore e profumo. Un piatto per nulla scontato e molto gustoso, apprezzato dagli ospiti e dalla stampa in sala. I complimenti al sindaco-chef sono arrivati anche dai colleghi di Giunta assessori Calafiore, Cannata e Caruso. Lo show cooking che ha visto protagonista il sindaco è stato solo il primo dell’evento Messina Street Fish.

Il ricordo commosso di Milena Visalli

L’evento di cucina si è concluso con un momento molto emozionante in ricordo di un membro dello staff del Messina Street Food Fest che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale pochi mesi dopo l’ultima edizione. Fra le lacrime e la commozione del pubblico il presidente di Confesercenti Palella ha voluto ricordare Milena Visalli, morta in sella alla sua moto a giugno del 2020. Ai genitori è stata consegnata una targa e l’affetto di tutto il team del festival che ricorderà Milena ad ogni futura edizione.

Basile: “Segnale importante dopo pandemia e crisi economica”

“Questo evento è un segnale importante per Messina”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. E continua: “Dopo la pandemia e la crisi economica che stiamo vivendo eventi come questo segnano il rilancio di un territorio che deve tornare piano piano a produrre non solo economia, ma anche voglia di comunità e di stare insieme”.

Palella: “Vogliamo ripartire dopo due anni spinosi”

“C’è tanta emozione perché abbiamo perso un po’ l’abitudine”, racconta il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella. E continua: “Vogliamo tornare all’origine e ripartire dopo due anni spinosi. Non è facile, soprattutto in questo momento che doveva essere di ripartenza ma in realtà come tutti sappiamo c’è qualche problemino”. E ai messinesi dice: “Venite in piazza, divertiamoci insieme”.

Le immagini della prima serata dell’evento sono accompagnate dalle note della band messinese I Camurria, che ha cantato dal vivo sul palco allestito per l’occasione e fatto ballare grandi e piccini presenti in piazza per degustare e far festa.