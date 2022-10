Piazza Cairoli si prepara al Messina Street Food Fest VIDEO - Tempostretto

Da giovedì 13 a domenica 16 sarà festa per gli amanti del cibo di strada. Ecco le band e i dj che animeranno il palco

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto pronto, o quasi, per l’evento che Messina attende da più di due anni. L’ultima edizione del Messina Street Food Fest risale infatti al 2019. Il prossimo weekend piazza Cairoli sarà teatro della quarta edizione del festival dedicato agli amanti del cibo di strada. 17 le specialità che si potranno degustare quest’anno da giovedì 13 a domenica 16 ottobre. A pranzo o a cena.

Le 17 specialità della quarta edizione

Pulled Pork, sfincione, hamburgher di salmone, picangino, polpette di mortadella e pistacchio, stecco pollo, pidoni, panino con braciole di pescespada, pane cà meusa, panino con braciole messinesi, panino con maialino, piadina con pastrami, cono contadino, panino multicereale con caponata di pescespada, patatwister per gli amanti del salato e l’immancabile brioches con gelato per chi preferisce il dolce. Più una specialità dedicata a chi mangia gluten free.

La piazza è già stata allestita con le casette di legno, rinnovate nel look, posizionate lato mare e lato monte, dove proseguono i lavori di restyling appaltati nei mesi scorsi dal Comune di Messina.

8 band musicali messinesi suoneranno dal vivo

Pronto anche il palco che ospiterà quest’anno 8 gruppi musicali messinesi e 18 dj, che si alterneranno nelle 4 serate per animare e far ballare la piazza. I primi ad esibirsi alle 20.30 della serata inaugurale di giovedì saranno i “Camurria” e a seguire, alle 22.30 “La soluzione”. I “The Brixton” e i “Firrio” saranno i protagonisti della seconda giornata dell’evento, venerdì 14 ottobre, mentre sabato 15 toccherà ai “Match music” ed ai “Fuori orario” far ballare piazza Cairoli al ritmo della loro musica. Per la quarta ed ultima giornata dell’evento, domenica 16 ottobre, sono previste le performance della “Gesuè Pagano band” e degli “Approssimativi”.

18 dj faranno ballare la piazza

Negli orari mattutini e pomeridiani, oltre alle band che suoneranno dal vivo, il pubblico potrà apprezzare la musica di ben 18 dj: Antonio Campo, Rinaldo Mauro e Dj Kate per giovedì 13 ottobre, Sergio Mnemonico, Rinaldo Mauro, Piero Mazzù, Gioe Bertè, Fabrizio Duca, in consolle venerdì 14 ottobre. Manlio La Cava, Sergio Mnemonico, Lorenzo Macrì, Bruno Blandina ed Helen Brown proporranno il loro sound sabato 15, mentre domenica 16 sarà la volta di Stefano Falcone, Josè Dj, Alfredo Micali, Rinaldo Mauro e Antonio Zanghì.